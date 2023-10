Coco Sily contó por primera vez la verdad de su separación de Caramelito Carrizo

En este sentido, en declaraciones en Escucho Ofertas, Coco Sily contó por primera vez la verdad sobre su abrupta separación de la conductora y cómo le cayó que volviera con su ex.

caramelito carrizo 2.jpg

“Fue como una desgracia, no la situación de pareja, sino la viralización de la ruptura”, admitió el conductor y humorista sobre el impacto que tuvo la noticia en los medios.

Coco reveló además que jamás habría pensado que Caramelito Carrizo quería separarse de él para volver a apostar a la relación con su ex marido.

“Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación”, cerró sincero Coco Sily.

Coco Sily Caramelito Carrizo.jpeg

Caramelito explicó por qué volvió con su ex y reveló cómo se dio la sorprendente reconciliación

En charla con el ciclo radial Agarrate Catalina, La Once Diez, Caramelito Carrizo reveló cómo fue el acercamiento con su ex marido Damián Giorgiutti y si ya convive o no con él.

“Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo fue muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso (en la separación y la vuelta)”, precisó.

Y remarcó: “Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”.

Sobre las críticas ante su ruptura sentimental con Coco, Caramelito explicó: “Esto viene siendo parte de un proceso, las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones”.

Y sobre su presente con Damián contó: “No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca”.