La dolorosa confesión de Caramelito Carrizo tras la separación de Coco Sily: "Lamento que..."

"Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil. Incluso, como se había dado la circunstancia, eso se sabía. Principalmente, quienes lo tenían que saber, y en este caso en particular, y hablamos de Coco, él siempre supo todo. Y él me supo acompañar de una manera muy amorosa. Aquello que empezamos a imaginar no continuó", detalló Caramelito.

"¿Imaginabas la vuelta con tu ex?", retrucó el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti. "El tema es que teníamos muchas cosas para seguir hablando, cosas que yo pensé que no tenían posible solución. De hecho, no habían tenido solución en su momento, y hoy estamos reanudando el vínculo y viendo qué se puede arreglar", explicó la conductora.

Por último, Caramelito hizo alusión a las críticas que recibió por su decisión. "Lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad lo lamento por quien lo hacer. No voy a estar feliz. No, la verdad que no, porque no es una situación ideal, ni linda", concluyó.

Caramelito Coco Sily.jpg

La desgarradora frase de Coco Sily sobre la reconciliación de Caramelito y su ex: "Ella tomó la decisión por..."

En una entrevista con Intrusos (América TV), Coco Sily habló a fondo sobre la separación de Cecilia Caramelito Carrizo, a dos meses del inicio del romance. El humorista remarcó que la ruptura fue de común acuerdo.

"Estoy cursando la tristeza normal después de una separación", manifestó el cómico, en la nota con el ciclo de Flor de la V. "Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente, ni problema, ni nada complicado", enfatizó.

Coco explicó que se había ilusionado con la idea de construir un relación profunda con Caramelito. Sin embargo, el destino quiso otra cosa: "Estábamos juntos hace poco tiempo, pero, en ese tiempo, descubrí una persona, con la cual que pensé que íbamos a tener una relación divina. Eso no sucedió y está todo bien".

"Ella tomó la decisión también por su propia realidad. Una realidad difícil, con mucho acontecer, con muchas cosas que le pasó en los últimos años. Es súper entendible lo que está viviendo... un matrimonio de tantos años", agregó.

El cómico destacó que fue un shock la noticia, más allá de haberla aceptado. "Estamos todos sorprendidos, pero no hubo ninguna discusión. Como dos personas adultas evaluamos la situación. Yo decidía dar un paso al costado", sumó.

Al finalizar, el humorista admitió que él aceptó dar un paso al costado y darle a Caramelito la posibilidad de recomponer la relación con su ex, Damián Giorgiutti. "Ella tiene cosas para recomponer y para sanar. Ojalá le pase por ella, porque es una mujer increíble", sentenció.