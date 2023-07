Paz Martínez rememoró su fuerte amistad con María Elena Walsh: "Tu canción..."

"María Elena era integrante del directorio de SADAIC y cada vez que yo llegaba saludaba a todos y me iba a la oficina de ella. Y nos sentábamos a conversar, y yo siempre le decía que 'Serenata para la tierra de uno' era mi vida. Porque me habían ofrecido radicarme en el exterior para escribir para otros artistas, para producir para otros artistas", comenzó diciendo Martínez.

"Y yo le dije 'tu canción es mi vida, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy'. Éramos muy amigos, por eso elijo esta canción", expresó emocionado.

El conductor, ahí, le preguntó si le hubiese gustado haber escrito 'Serenata para la tierra de uno'. "Yo no puedo, el talento de ella era insuperable y era un ser humano maravilloso", aseguró el artista.

Embed

Lizardo Ponce contó la verdad detrás de su increíble anécdota con Justin Bieber

Si hay alguien que sin dudas es amigo de una incontable cantidad de celebridades, es Lizardo Ponce. Y esta vez, de invitado a Noche Al Dente (América TV),reveló cómo que fue que Justin Bieber estuvo como espectador y escribió mensajes en uno de sus famosos vivos por Instagram.

“Justin se metió en uno de tus vivos de Instagram, ¿se acuerdan de los famosos vivos que hacia Lizardo en la pandemia? Un día se metió el mismísimo Justin y te habló…”, recordó el conductor, Fer Dente, en medio de la entrevista.

“Fue un tiempo antes de la pandemia, cuando apenas arrancaba con los vivos. Se metió Justin, verificado, y ahí me agarró un brote”, precisó Lizardo.

“No entendía nada, no me salían las palabras. Entró cinco minutos, escribió un par de comentarios y se fue”, siguió. Sin embargo, lo que nadie sabía hasta al momento, era cómo había llegado el famoso cantante a conectarse con el influencer.

Pero esta noche, el misterio se terminó y Lizardo confesó: “Tiempo después comprobé que fue porque en ese momento no se podía llamar, ni guardar los vivos, había una sección de Instagram que te recomendaba vivos que estaban en el momento y él entró”.

"¡Y desde ahí somos íntimos!”, bromeó para cerrar la anécdota.