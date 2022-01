Cómo está Adriana Salgueiro tras su accidente en el teatro: "Soy una bolu..."

Así, en diálogo con el programa Intrusos en la pantalla de América, Salgueiro explicó que tiene fracturadas 2 costillas producto del accidente tras bambalinas. "Estoy mucho más tranquila porque [ni bien me caí] me había hecho una ecografía y me habían dicho que no tenía nada mamario, que es lo que me preocupaba" comenzó contando la actriz. Pero luego agregó "Y la verdad es que como no podía ni respirar ayer me hice una tomografía computada, y ahí me avisaron que tengo 2 costillas fracturadas", develando el por qué de tanto dolor.