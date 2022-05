Cómo está Uma, la hija de Amalia Granata, tras la segunda operación en un brazo

brazo Uma operación historia Amalia Granata.jpg Amalia Granata mostró desde sus redes sociales cómo quedó el brazo de su hija Uma, tras la segunda operación por la quemadura que sufrió el año pasado.

Los meses pasaron y lo cierto es que hace unas horas Uma debió someterse a una segunda operación para completar la reparación de los tejidos de la piel que le estaban generando mucha molestia. Por supuesto su mamá la acompañó en todo momento, y no se salvó de que la filmase minutos después de salir del quirófano, donde pudo verse desde las stories de la diputada santafesina que la intervención salió exitosamente, a través del curioso diálogo que mantuvieron madre e hija.

"Uma no quiere mostrar su bello rostro" se la escucha decir a Granata ya más tranquila, y mostrando el brazo de su hija agregó "Acá está la operación... Estás bien Uma... Estas adolescentes, ay Dios lo que me hace pasar esta piba”. Por último, agrega a modo de chiste, dejando atrás el mal trago, “¿Estás viva? Haceme una seña con el brazo. No te aguanto, sabelo”.

El desconsolado llanto de Uma, la hija de Amalia Granata, por la suspensión de las clases presenciales durante la pandemia

Luego del anuncio de Alberto Fernández, en el que comunico cuáles serían las nuevas restricciones ante la segunda ola de Covid-19, muchas famosas decidieron manifestar su indignación en las redes sociales por la suspensión de las clases presenciales en el AMBA a partir del lunes 19 hasta el 30 de abril.

Y en LAM, Amalia Granata decidió compartir el audio de su hija Uma Fabbiani, de 12 años, desconsolada por no poder ir a la escuela.

Uma Fabbiani

“Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?”, se la escucha decir a la nena llorando en el mensaje.

Luego, Amalia explicó por qué decidió hacer público el audio de su hija: “Es para que entiendan lo que están generando en los chicos”, señaló la diputada, que se mostró molesta por la medida del Gobierno Nacional.