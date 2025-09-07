Cómo fue la charla privada que Nicolás Vázquez y Andrés Gil tuvieron en medio de los rumores de infidelidad con Gimena Accardi

Andrés Gil contó cómo Nicolás Vázquez lo orientó en la construcción de su personaje y compartió la creatividad detrás de la adaptación de la obra En Otras Palabras en medio de los rumores por la infidelidad de Gimena Accardi.
El actor, Andrés Gil, contó que tuvo una charla con Nicolás Vázquez en medio de las versiones de romance con Gimena Accardi. Los detalles.
La separación de la pareja, marcada por la escandalosa infidelidad de la actriz, fue el gran escándalo de las últimas semanas. Hoy, aunque sus caminos son distintos, su vínculo profesional dejó huella en el público y en el ambiente teatral.
Uno de los hechos más destacados y recientes fue el fin de la obra En Otras Palabras, que llegó a un cierre exitoso con localidades agotadas. Según se dijo, fue “para bajar la bruma mediática y además porque Nico era el director, consideraron que esto fue lo mejor”.
Andrés Gil, co-protagonista de la obra, compartió detalles de su experiencia trabajando con ambos y una conversación que mantuvo con Nico en medio de los rumores de romance que lo vincularían con Gimena.
Sobre Vázquez, señaló: “Nico estaba muy confiado en que la gente tenía que enamorarse de estos personajes. A mí me hizo mucho hincapié en que no me enferme antes de tiempo. Mientras más uno ama a Abel, mi personaje, más dura es la caída. Porque es un tipo muy conectado con la vida, con las emociones, con su pareja, y cuando ves cómo empieza a apagarse, te duele”.
Además, destacó la creatividad de Nico: “Los primeros veinte minutos de la obra los inventó Nico. La obra británica arrancaba con ellos de viejos. Y toda la primera parte que le agregamos con ellos de jóvenes, hace que todo lo que viene después sea más fuerte”.
Sobre su compañera, Gil remarcó la conexión y profesionalismo de Accardi: “Gime tiene algo muy lindo, que es que está muy presente en escena, muy receptiva. Eso hace que uno también crezca como actor, cuando tenés enfrente a alguien que está así en el momento ayuda muchísimo”.
Su trabajo conjunto permitió que la obra se desarrollara con calidez y una gran química escénica, dejando un recuerdo positivo pese a los escándalos personales que rodearon a los protagonistas.
A más de dos semanas de su explosivo descargo en el que admitió haber sido infiel, Gimena Accardi volvió a referirse a su separación de Nico Vázquez. La actriz estuvo en LAM (América TV), donde se mostró sincera al contar cómo atraviesa anímicamente este momento de gran exposición mediática.
“La relación ya estaba en un ciclo que sabíamos que iba a terminar hace mucho tiempo”, explicó con calma, dejando en claro que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo.
Consultada por el supuesto tercero en discordia, a quien definió como un “random” en su primera declaración, Accardi prefirió no ahondar: “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que era muy importante para mí. Lo hice y no me arrepiento, pero ya no tengo ganas de hablar más de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.
La actriz también destacó que lo esencial era la comprensión de su expareja: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. Lo que quería aclarar, lo aclaré y quedó clarísimo”.
Finalmente, dejó en claro que su decisión de no seguir alimentando el tema responde a una necesidad personal. “Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”, sentenció.