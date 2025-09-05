El grosero error semántico de Wanda Nara que las redes no se lo dejaron pasar: "Mi media..."

Concretamente, en la postal en cuestión en la que las hermanitas lucen la camiseta albiceleste, Wanda cometió un error semántico al pie del posteo al escribir "Mi media mitad", una expresión que de inmediato fue señalada por los internautas haciéndole saber que "media" y "mitad" tienen el mismo significado. Probablemente lo que Wanda quiso decir es "Mi otra mitad".

Vale señalar que la semántica en el lenguaje es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, frases, oraciones y textos, analizando cómo las combinaciones de palabras transmiten sentido y cómo el contexto influye en la interpretación. Se enfoca en el estudio de los signos, su significado y las relaciones que establecen, diferenciándose de la sintaxis (la estructura gramatical) y la pragmática (el uso del lenguaje en un contexto social).

IG Wanda Nara y Zaira Nara - Mi media mitad

Wanda Nara reveló la estrategia que Mauro Icardi copió de Maxi López tras separarse

Wanda Nara atraviesa un presente personal y profesional muy distinto al de años atrás, pero no deja de sorprender con sus confesiones. A poco de su separación definitiva de Mauro Icardi en 2024 —más de una década después del escandaloso divorcio de Maxi López—, la conductora reveló la insólita coincidencia que tuvieron ambos futbolistas en los momentos previos a sus respectivas rupturas.

En un adelanto de la entrevista que brindó a Grego Rossello para Ferne con Grego (Telefe), y que en LAM (América TV) mostraron en exclusiva, Wanda recordó lo que escuchó de boca de sus exmaridos cuando intentaban evitar la separación.

“El otro día pensaba… estoy haciendo mucha terapia”, contó. Y en ese proceso, reconoció que tanto Maxi como Mauro recurrieron a la misma estrategia sentimental.

Sobre López, la mediática relató: “El día que lo dejo, él me dijo: ‘busquemos la nena’”. Y al hablar de Icardi, agregó: “El día que llamo al 911, todo lo que pasa con el turco… con Mauro, vamos a decirlo, me decía: ‘busquemos el varón’”.

Finalmente, también sorprendió al mencionar a L-Gante, con quien mantuvo un breve vínculo en medio de su crisis matrimonial: “La última vez que hablé con Elian me decía: ‘quiero casarme con vos’”.

En el piso de LAM, tras ver el fragmento de la entrevista, Nazarena Vélez —al frente del programa durante las vacaciones de Ángel de Brito en Europa— no pudo evitar reaccionar: “¡Qué fuerte!”.