Revelan por cuántos millones de euros fue la primera división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi

Según la periodista, Agopián contestó que existe un régimen comunicacional entre las chicas y su padre, pero reconoció que actualmente no se está cumpliendo. El motivo: “Se bloquearon de redes sociales, de WhatsApp, en realidad se bloquearon a las nenas del padre”, dijo la panelista.

Con la presión de Turquía e Italia y la intervención de la Cancillería argentina, el juez Agopian deberá seguir informando sobre el avance de la causa y garantizar que se cumplan los protocolos internacionales.

wanda nara mauro icardi

Wanda Nara sorprendió al revelar un dato sobre su pasado con Maxi López

El jueves por la noche después del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para lanzar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity que volverá a tener a Wanda Nara como conductora.

Es por eso que la presentación oficial de los participantes estuvo a cargo de la mediática junto a Vero Lozano, quienes anunciaron las figuras que se medirán en el famoso certamen de cocina.

La conductora del formato internacional fue abriendo los sobres con los nombres de las figuras y, en algunos casos, comentaba o recordaba viejos conflictos.

Así, en un momento, Wanda tuvo que abrir un sobre con el nombre de Maxi López y no ocultó su asombro al enterarse que su ex será parte de la competencia.

"¿Sabías esto?", preguntó Verónica Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

"¿Vos seguís cobrando algo de eso?", retrucó Vero. "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho", aclaró entonces Wanda sobre su vínculo con el padre de sus hijos.