¡Al borde de la censura! El descuido hot de Zaira Nara en el festejo de su cumpleaños

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la ambientación ni la lista de famosos presentes, sino un descuido hot que tuvo Zaira con su look.

La menor de las Nara eligió un conjunto de cuero color camel compuesto por un pantalón oxford con aberturas laterales y un top ajustado.

En medio de la celebración, el corpiño le jugó una mala pasada y terminó resolviendo la situación con un emoji de corazón para evitar la censura en Instagram. La foto, en la que aparece posando con el actor Victorio D’Alessandro, se viralizó de inmediato y generó todo tipo de comentarios.

Zaira Nara

Cómo nacieron los rumores sobre un encuentro entre Zaira Nara y Nicolás Furtado

Nicolás Furtado coincidió con Zaira Nara en Ibiza por motivos laborales, y fueron fotografiados durante la popular fiesta Bresh. En el pasado, Pampita también se había vinculado al actor uruguayo tras su separación de Martín Pepa y su exposición en redes sociales.

En aquel entonces, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló el enigmático suceso después de varios minutos de dramatismo: "Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire".

Además, Ochoa detalló la cercanía que habría existido entre ambos: "Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no". Dado que Carolina se había separado recientemente del polista, muchos asumían que sería ella la protagonista del romance, y no la menor de las Nara.

Según el panelista, la conexión entre Zaira y Nicolás fue inmediata, al punto que habrían permanecido prácticamente inseparables durante toda su estadía en Europa.