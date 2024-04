Gran Hermano: Mauro expuso su letal estrategia para eliminar a Furia

Embed

Anoche, en la gala de nominación, se vio al aire un fragmento de una charla entre Mauro D'Alessio y Florencia Regidor. El joven analizó a Furia y expuso cuál debería ser la estrategia en la casa para sacarla de competencia.

Para él, el reclamo de Juliana a sus compañeros por sentirse aislada y sin comida, es una táctica y se pude contrarrestar con otra movida en el tablero. "¿No se dan cuenta que quiere que la dejen sola? Le ofrecés algo y rechaza. Hay que ser empático. Si dice que tiene hambre, ofrézcanle dulce de leche en cámara. Hay que ser más vivos", advirtió.

Mauro remarcó que a Furia le sirve ser despreciada por los demás. “Ella busca que todos se le pongan en contra porque le sirve. Sean más empáticos, intégrenla mucho más y ahí la cagás. Lo de la comida y todo eso lo hace apropósito”, sentenció.

Se desató una feroz pelea entre Furia y Virginia en Gran Hermano

Este jueves, se desató un duro enfrentamiento Virginia Demo entre Furia en la casa de Gran Hermano. Los chicos tuvieron que ir a la arena para cumplir con una difícil prueba semanal. La misma consistía en deslizarse por una pasarela enjabonada e intentar llenar un recipiente con líquido para lavar la ropa.

En una parte de la prueba, Juliana Scaglione perdió el equilibrio y mostro por interés por lograr el objetivo. Con su actitud terminó perjudicando al resto de sus compañeros. Por esa razón, cuando terminó la actividad, Virginia no se guardó nada.

Ante el planteo, Furia arremetió con todo. "Gritale a otro. Dejame Tranquila. Hice todas las cosas bien. Son unas envidiosas de mierda porque no van a llegar a la final". La respuesta de Virginia estuvo cargada de ironía: "No sabes las ganas que tengo de ser como vos, bolud... me quiero matar que no soy como vos".

Esta no es la primera vez que se genera un cortocircuito entre ellas. Días atrás se cruzaron por la compra semanal. Juliana fue duramente cuestionada por su compañera por gastar en cigarrillos y no pensar en lo indispensable para las comidas de todos.