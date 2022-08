Cómo reaccionó Silvina Luna ante las fuertes declaraciones de Micaela Vázquez sobre Fernando Gago

“Estuve 4 años viviendo con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Tenía 19 años”, señaló la actriz en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Terminamos bárbaro… No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…”, añadió sobre el ex de Gisela Dulko.

Luego, al recordar el final del noviazgo, disparó: “Tenía dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él”. “¿Y por que te separarse?”, consultó el animador.

Y Micaela Vázquez dijo despertando las carcajadas de todos y sin vueltas: “¡Porque me cag… con media Argentina y con media Europa!”.

La reacción en vivo de Silvina Luna ante las palabras de Micaela Vázquez

Locho Loccisano fue el encargado de filmar en vivo la reacción de Silvina Luna mientras escuchaba las palabras de Micaela Vázquez en PH Podemos Hablar.

Tras estallar de risa, Silvina solo atinó a dar por ciertas las declaraciones de la actriz y mientras comía un postre en medio de una juntada con amigos explicó: “Es verdad, a dos puntas”.

Locho indagó a su amiga: “Vos estabas hablando con él y prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje”. Y Luna confirmó: “Claro, se iba”.

“Él no le había dicho que estaba de novio”, dijo Majo Martino, novia de Locho Loccisano, presente también. “No, no me dijo. Estaba a dos puntas”, explicó Silvina, dando un beso a cámara.