Premios Martín Fierro de Cable 2025: quiénes son los nominados

La lista de nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2025 se conoció este lunes y abarca más de 35 ternas, con nombres de peso y una competencia que promete emociones fuertes.

18 nov 2025, 07:00
El próximo jueves 27 de noviembre se celebrarán los premios Martín Fierro de Cable 2025, una de las noches más esperadas por la industria televisiva. El evento tendrá lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y será transmitido en vivo por C5N, con la promesa de reunir a las principales figuras y programas del año.

La lista de nominados se conoció este lunes y abarca más de 35 ternas, con nombres de peso y una competencia que promete emociones fuertes.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS MARTÌN FIERRO DE CABLE 2025

INTERÉS GENERAL DIARIO

+VERDAD (Esteban Trebucq – LN+

BASTA BABY (Baby Etchecopar – A24)

DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)

LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)

SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

MAGAZINE

CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)

VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)

DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)

DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)

ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)

ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)

LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

PERIODÍSTICO

A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)

ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)

¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)

MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

CULTURAL/EDUCATIVO

BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)

EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)

LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)

LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)

NOTICIERO

EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)

EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)

TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)

ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)

NOTICIERO DEPORTIVO

CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)

LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)

SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)

DEPORTIVO

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)

ÚLTIMA VUELTA (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

PELOTA PARADA (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN DEPORTIVO (M.Fiasche, C.Lombardi, P.Gravellone, N.Singer – TN)

DEPORTES EXTREMOS

ABRIENDO PISTAS

ARGENTINA XTREME (Santiago Serrano – América Sports)

SURF & ROCK (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

WINTER NEWS (María Ungaro – ESPN/Disney)

REVELACIÓN

AGUSTÍN “AGUSNETA” RODRÍGUEZ – (TNT SPORTS)

ORNELLA FLENCH (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

JUAN MANUEL BOCCACI (TN)

MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA (Daniel San Luis – América Sports)

JAM SESSION (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

TANGO BA (V. Casauran, J.Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

MUSICAL (ROCK, POP Y URBANA

BANDA SOPORTE (QUIERO)

LA VIOLA (Fernando Molinero - TN)

CULTURA DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

SERVICIO INFORMATIVO

A 24

C5N

CRÓNICA TV

TN

DOCUMENTAL

CROMAÑÓN – CARTAS Y SEÑALES (TN)

HAMBRE DE FUTURO (Micaela Urdinez – LN+)

MENEM JUNIOR: la Muerte Del Hijo Del Presidente (Discovery Channel)

TEMAS MÉDICOS

DOCTOR C (Guillermo Capuya – c5n)

EL SECRETO MEJOR GUARDADO (Fernando Felice – A24)

LAS TARDES CON PINK (Judith Casal – KZO)

CULINARIO

ARGENTINA COCINA (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

HISTORIAS RICAS 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

RUTA 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

PROGRAMA RURAL

A CORRAL (Silvio Baiocco – Canal Rural)

BICHOS DE CAMPO (Matías longoni – Metro)

TN CAMPO (Eleonora cole – TN)

TURISMO Y TIEMPO LIBRE

AGUAS ABIERTAS (ESPN)

EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (Cristina Castro – Canal 26)

VIVIR VIAJANDO (Ariel Divincky - Ciudad Magazine)

DE SERVICIOS

EL DEFENSOR (Adrian y Facundo Fracino – Crónica tv)

FENÓMENOS (José Bianco y Matias Bertolotti - TN)

LO JUSTO Y NECESARIO (Clara Salguero – A24)

TRANSICIÓN 2030 (Cata De Elía – A24)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

CAROLINA AMOROSO (Está pasando – TN)

DEBORAH PLAGER (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)

LUCILA “LULY” TRUJILLO (De Una – C5N)

MERCEDES CORDERO (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

CECILIO FLEMATTI (Resumen 26 – Canal 26)

DAVID KAVLIN

DIEGO SEHINKMAN (Sólo una vuelta más - TN)

JONATHAN VIALE (¿La ves? -TN)

NACHO GOANO (La pinta es lo de menos - Canal de la Ciudad)

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

LAURA COUTO (Deportv Central – DeporTV)

GUSTAVO GRABIA (Presión Alta – TyC Sports)

MORENA BELTRAN (Generación F – Espn)

SEBASTIN VIGNOLO (ESPN F90-ESPN)

LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA

LUCIANA GEUNA (Verdad Consecuencia – TN)

MARINA CALABRÓ (+Info a la tarde – LN+)

MELINA FLEIDERMAN (Último momento – Crónica HD)

ROSARIO AYERDI (Estamos jugados – C5N)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

CARLOS PAGNI (Odisea Argentina – LN+)

EDUARDO FEINMANN (El noticiero – Ln+)

GUSTAVO SYLVESTRE (Minuto Uno -C5N)

NELSON CASTRO (El Corresponsal – TN)

CRONISTA/MOVILERO

ADRIAN SALONIA – (C5N)

MANUEL ¨MANU¨ JOVE (TN)

RODRIGO PORTO (LN+)

COLUMNISTA ECONÓMICO

ALFREDO ZAIAT (TN)

ROSALÍA CONSTANTINO (Duro de domar – C5N)

SOFIA DIAMANTE ( LN+)

COLUMNISTA POLITICO

DANIEL BILOTTA (LN+)

IVÁN SCHARGRODSKY (C5N)

SANTIAGO CUNEO (GPS -A24)

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

ARIEL ZAK (Minuto 1 – C5N)

RODOLFO “FITO” BAQUÉ (A24)

RODRIGO ALEGRE (TN)

PANELISTA

MARIANA BREY (C5N)

NICOLÀS PIZZI (TN)

SANTIAGO CÙNEO (A24)

AVISO PUBLICITARIO

BETSSON (Cuidamos la pasión -

INFINIA (YPF – LIEBRE)

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS (SHELL – DON by HAVAS)

AVISO INSTITUCIONAL

BANCO NACIÓN (Mi banco – Lado C)

BANCO PROVINCIA (17 millones – La América)

HOTEL LA ARGENTINA (TyC Sports – MERCADO MCCANN)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

A24

CANAL DE LA CIUDAD

C5N

TN

