Premios Martín Fierro de Cable 2025: quiénes son los nominados
La lista de nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2025 se conoció este lunes y abarca más de 35 ternas, con nombres de peso y una competencia que promete emociones fuertes.
18 nov 2025, 07:00
El próximo jueves 27 de noviembre se celebrarán los premios Martín Fierro de Cable 2025, una de las noches más esperadas por la industria televisiva. El evento tendrá lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y será transmitido en vivo por C5N, con la promesa de reunir a las principales figuras y programas del año.
TODOS LOS NOMINADOS A LOS MARTÌN FIERRO DE CABLE 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
+VERDAD (Esteban Trebucq – LN+
BASTA BABY (Baby Etchecopar – A24)
DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)
LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)
DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)
GPS (Rolando Graña – A24)
MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)
SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)
EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)
VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)
DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)
DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)
ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)
ECONÓMICO
COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)
LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
PERIODÍSTICO
A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)
¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)
MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CULTURAL/EDUCATIVO
BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)
EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)
LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)
LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)
NOTICIERO
EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)
EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)
ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)
NOTICIERO DEPORTIVO
CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)
LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)
SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)
DEPORTIVO
ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)