Feroz reacción de Wanda Nara tras las denuncias de sus ex empleadas

Además, explicó que no es ella quien interviene de manera directa en la confección de contratos o decisiones administrativas. “Los contratos no los hago yo, se ocupa el equipo de abogados que me maneja o mis contadores, la parte que me llega a mí es muy lejos”, sostuvo. Incluso reconoció que en ocasiones se entera de ciertos movimientos internos con posterioridad: “A veces despiden gente que ni me entero”, agregó.

Con estas declaraciones, Wanda buscó dejar en claro que las denuncias recientes no reflejan su modo de manejarse laboralmente. Su respuesta, firme y sin matices, muestra que está dispuesta a confrontar públicamente cualquier versión que cuestione su rol como empleadora. Según su postura, todo su personal está registrado y trabaja bajo las condiciones que exige la ley, por lo que vincula las acusaciones a un acto de ingratitud y mala fe por parte de quienes ya no forman parte de su staff.

¿Apareció otra denuncia contra Wanda Nara?

Un nuevo conflicto vuelve a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y a la forma en que contrata a su personal doméstico. En esta oportunidad, la denuncia proviene de Diana, una exempleada que asegura haber sido víctima de incumplimientos laborales, irregularidades en su contratación y una deuda millonaria. Según lo que se contó al aire, “es un caso muchísimo peor que el de Luli, porque acá estamos hablando de una deuda millonaria que Wanda Nara reconoce y firma”, y cuya ejecución habría sido incumplida.

Diana llegó al hogar de Santa Bárbara a través de una agencia dedicada a reclutar personal doméstico. De acuerdo con el relato, “Diana es una persona que llega a la vida de Wanda Nara por intermedio de una agencia”. Su contratación se inició el viernes 8 de noviembre de 2024 bajo la modalidad cama adentro. Durante ese primer fin de semana compartió la rutina con Mauro y los hijos de Wanda. Incluso, según se dijo, la mujer se habría sorprendido por algunos modos de trato, aunque ese aspecto no forma parte de su reclamo formal.

El punto central de la denuncia gira en torno a las condiciones laborales. Diana afirma que trabajaba totalmente en negro. A pesar de haber ingresado por una agencia, el arreglo salarial se hacía directamente con la familia, sin ART ni registro. Todo se volvió más grave el 8 de enero, cuando la empleada sufrió una fuerte caída por las escaleras de la vivienda. La ambulancia que llegó al lugar intentó trasladarla, pero se frenó al pedirle la cobertura laboral correspondiente. “Le pedimos, por favor, la ART”, habrían solicitado, a lo que ella respondió: “No tengo”.

Ante esa situación, y siempre según contaron en exclusiva en A la tarde, Diana debió llegar al centro médico por sus propios medios porque Wanda no estaba en la casa. Luego, la empresaria se comunicó con su contador, quien le transfirió dinero para movilidad, estudios y la bota ortopédica necesaria por la lesión. A partir de ese episodio, Wanda habría instruido a su equipo contable a regularizar a todo su personal. Sin embargo, en el caso de Diana, la registración no habría coincidido con la fecha real de ingreso, lo que constituye un punto clave en el reclamo económico actual.

El conflicto continúa avanzando y promete tener nuevas derivaciones. Mientras tanto, la exempleada sostiene que existe una deuda importante y un incumplimiento directo de lo que había sido pactado. Tal como se resumió en el programa: “Hay una nueva deuda millonaria… Wanda Nara está nuevamente contra las cuerdas”.