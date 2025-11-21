Maxi López quebró en llanto y Wanda Nara lo sorprendió con un inesperado abrazo en MasterChef Celebrity

Luego, Wanda le dijo: "No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante". Pero López no pudo ocultar su angustia: "No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil".

El exjugador también compartió lo que siente respecto a su hija menor: "Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".

La charla continuó con una pregunta de Wanda: "¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos?". A lo que Maxi respondió: "Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos". Y ella, con complicidad, cerró: "Voy a convencer a la sueca (por Christiasson). Vos sabés que yo todo lo consigo".

Cómo se llamará el hijo que espera Maxi López con Daniela Christiansson

En Implacables (El Nueve), Maxi López se sentó a charlar con Susana Roccasalvo y compartió cómo vive la espera de su próximo hijo junto a Daniela Christiansson. Además, reveló el nombre elegido para el bebé que está por llegar.

Durante la entrevista, el exfutbolista habló sobre lo que significa volver a ser papá, a más de dos años del nacimiento de Elle. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, comentó entre risas, mostrando su entusiasmo.

Con emoción, López también se refirió al vínculo con su hija menor: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.

En otro momento de la charla, Roccasalvo quiso saber cómo llamarían al nuevo integrante de la familia. “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”, preguntó la conductora. Maxi no dudó en responder: “Sí, Lando. Es un nombre inglés”.

Uno de los panelistas intervino con una referencia: “Como Lando Norris, el corredor de autos”. López confirmó la elección y explicó: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

Además de Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, Maxi López también es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, hijos que tuvo con Wanda Nara, con quienes mantiene un lazo cercano y comparte distintos momentos familiares.