Migue Granados contó la actitud de Antonela Roccuzzo que le dio miedo tras la nota a Messi

Lo cierto es que el conductor reveló la actitud que lo "asustó" de Antonela Roccuzzo que tuvo con él tras la entrevista al mejor jugador del mundo.

messi.jpg

Luego de grabar la nota, Migue contó que Antonela empezó a seguirlo en Instagram, una actitud que, con mucho humor, confesó que lo dejó inquieto.

“Anto (Roccuzzo) me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo el humorista con su estilo.

Y luego, Migue Granados habló del look de la madre de Thiago, Mateo y Ciro durante la entrevista a Messi: “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, reveló.

migue granados messi.jpg

La desopilante reacción de Lionel Messi cuando Migue Granados quiso tocarle su pierna izquierda

El jueves pudo verse la entrevista exclusiva que Migue Granados le hizo a Lionel Messi en su casa de Miami para Olga, su canal de streaming, que sin duda revolucionó las redes sociales.

A lo largo del divertido ida y vuelta en el que pasaron por diversos temas, uno de ellos tuvo que ver con los múltiples tatuajes del campeón del mundo.

Lo cierto es que mientras Lio empezaba a describir los dibujos que lleva grabados con tinta bajo la piel en su pierna izquierda, Granados empezó a acercarse sigilosamente para verlos en un primerísimo primer plano.

Claro que la picardía del hijo de Pablo Granados pudo más, por lo que algo tentado atinó a tocar la pierda del campeón del mundo.

Tentado de la risa también Lionel Messi, siempre divertido y con la mejor de las ondas, el futbolista del Inter Miami le puso un hasta aquí.

“Sacá la mano de ahí”, reaccionó instintivamente moviendo la pierna hacia atrás lo que hizo reír a Migue, para luego continuar la charla por otros carriles preguntándole sin filtro si es buen padre.