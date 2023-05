El talento oculto de una de las participantes de MasterChef que generó la ovación del jurado

Embed

Germán Martitegui, entonces, le ordenó: "Cantá en italiano entonces". Ahí, el resto del jurado y los demás participantes se quedaron tiesos y se miraron incómodos. Cuando comenzó a cantar Silvana, Donato se sumó y cantó unas estrofas. Al finalizar todos la aplaudieron, la llenaron de elogios y la felicitaron.

"Sí, soy multifacética", reconoció entre risas la concursante. "Si a mí me piden que cante, canto, y si me piden que me tire a agarrar caramelos, me tiro a agarrar caramelos", dijo en la entrevista.

Después, Donato se lanzó a cantar solo y Silvana lo acompañó, pero Wanda interrumpió el asunto para decir que estaban en medio de una devolución. "Bueno, la comida también inspira un poco de música", expresó Donato. "No sé cómo seguir", acotó Martitegui. "Vos tenés que fingir demencia como si nada hubiera pasado", sentenció Damián Betular ante el momento un tanto bizarro.

Wanda Nara aconsejó a las participantes de MasterChef sobre los haters: "Mientras vos..."

En MasterChef (Telefe), la conductora Wanda Nara se acercó a hablar con la concursante María Sol Ferrero sobre la participación del actor Gastón Dalmau en el reality, pero terminó haciendo de consejera de las concursantes.

La empresaria quiso saber si la cordobesa era fan del ex Casi Ángeles. “Lo amaba. Es más lindo que lo que imaginaba”, respondió. “Le preguntaría cómo aguantó tanto tiempo con tanta locura. A mí me cuesta la gente que opina de afuera”, confesó la aspirante a cocinera.

Wanda, experta en el tema de los haters y sus despiadas críticas, le aconsejó: “Mientras vos sepas quién sos vos y los tuyos que te conocemos, fuera lo que opinen los de afuera, no les hagas caso. Hay un montón de gente que seguro se moriría por estar en tu lugar y en vez de hacer algo que los pueda traer acá, no, buscan machucar el árbol”.

Y agregó Wanda que la mejor herramienta es bloquear a los trolls de internet: “¡Con todo y chau! ¡Bloqueo y un beso para todos los haters!”.

Silvana Díaz, por su parte, agradeció las palabras que la modelo siempre tiene hacia los participantes. “No tengo ni idea de si tengo haters, no quiero ni saber. Prefiero ser ignorante en el tema, pero gracias por lo que nos decís Wanda”, sostuvo la concursante.

Estefanía Herlein también participó de la conversación y citó un consejo que le dio otro de los concursantes, Rodolfo Vera Calderón. “Estoy llena de haters pero Rodo, que es experto, dice que ‘sin haters no hay paraíso’”, afirmó. Y al final, sostuvo con seguridad: "Lo que dicen los haters habla más de ellos que de mí”.