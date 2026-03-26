"Con un pepino": el insólito ritual que le recomendaron a la China Suárez e Icardi para limpiar la casa de los sueños

Acto seguido, contó cómo se realiza el procedimiento: “Lo que tenés que hacer es pasarte el pepino bendecido por todo el cuerpo. Tenés que frotar con las manos, pasar por la cabeza, el cuello y todo el cuerpo. El ritual tiene que durar, por lo menos, tres minutos”.

“El pepino se tiene que llevar nuestra energía. Después se coloca en un platito o recipiente y se lo espolvorea con sal. Esto es para que largue y limpie todo. ¡Ni se les ocurra comerlo! Lo que queda en nuestras aguas, como la envidia, los celos o la traición, sale. A pesar del chiste, no saben lo bueno que es”, cerró.

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Con cuántos millones se quedó Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi están cada vez más cerca de cerrar de manera definitiva su separación en la Argentina, aunque todavía quedan puntos clave por definir en el proceso.

En el programa SQP (América TV), Yanina Latorre compartió información sobre el litigio judicial y relató el conflicto que se generó cuando el futbolista volvió a ver a sus hijas durante su estadía en el país.

"Amanecí con Wanda enloquecida en mi celular", expresó al referirse a la conversación que mantuvo recientemente con la empresaria, quien actualmente se encuentra en Japón junto a su pareja Martín Migueles.

Según detalló, "Decían que no autorizaba a las chicas a quedarse más tiempo con Icardi. Y Wanda, que está en Japón con el novio, autoriza pero con condiciones: que las chicas vayan al colegio porque desde que llegó Icardi faltaron tres veces al colegio". De esta manera, la conductora explicó que la autorización no es absoluta y está sujeta a reglas claras.

Más adelante, Latorre agregó datos sobre la disputa legal entre ambos: "Wanda presenta escritos y él también. Hoy (por el miércoles) iba a haber una audiencia para terminar con el divorcio en Argentina, se pasó para el 6 de mayo, técnicamente ese día van a estar oficialmente divorciados que todavía no lo están. Icardi está pidiendo la impugnación de la cesión de bienes”. Con esto dejó en evidencia que el proceso aún tiene instancias pendientes.

En medio de la charla, la panelista sorprendió al revelar la impresionante cifra que quedó en manos de Wanda, generando impacto tanto en el estudio como en la audiencia: “¿Saben con cuántos millones de euros se quedó Wanda? Se quedó con 33 millones de euros en propiedades y los 7 que Mauro denuncia que ella le sustrajo y por eso no le paga la cuota alimentaria”.