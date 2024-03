Con un sorpresivo mensaje, Mario Pergolini reveló el motivo por el que no usa WhatsApp

Como no podía ser de otra manera, Pergolini recordó sus comienzos en La TV Ataca, su gira con Soda Stéreo, así como su relación con Andy Kusnetzoff, claramente el notero estrella de CQC, que terminó compitiendo con él en las mañanas de la radio. Mientras que Mario la rompía con Cuál es en la Rock'n Pop, Andy le hizo frente desde la Metro con Perros de la Calle, lo que terminó distanciándolos por varios años.

En tanto, tras repasar el disco de su vida en la ya clásica sección del programa, Mario Pergolini se refirió a su exitosa sociedad con Diego Guebel durante tantos años. “Formamos Cuatro Cabezas. CQC fue un hitazo en Italia, en Brasil, en Francia, en Israel, en Estados Unidos no lo terminaron produciendo si bien lo habían comprado. Fue una de mis parejas creativas, con Diego nos seguimos viendo al día de hoy", confió.

Al tiempo que recordó: "Vendimos la compañía en un momento tremendo. Le dije que yo me quería ir y le aseguré que no iba a hacer nunca más televisión, y me pidió que si lo llegara a hacer le lleve la propuesta a ellos. Pero terminé CQC, me fui del estudio, me subí al auto y no volví nunca más”, decisión que mantiene hasta el día de hoy.

Mario Pergolini se niega a usar WhatsApp: "Es una esclavitud"

Asimismo, sobre su día a día actual el ex chico malo de la televisión, rupturista y vanguardista en materia tecnológica en sus programas, tanto de radio como de tv, confesó paradójicamente que se niega a usar WhatsApp para comunicarse. “No tengo WhatsApp, hay una especie de esclavitud ahí”, disparó fiel a su estilo.

Y argumentó el por qué de su decisión: “Me parece que es como una charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él. Y los jefes creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo WhatsApp”.

Por último, sobre qué uso hace actualmente de la tecnología, el ex CQC contó que sí tiene Instagram aunque remarcó: "No dejo que pongan comentarios”, mientras que frente a la pregunta sobre Tinder, Pergolini cerró entre risas: “Tinder no se tiene, Tinder se consulta”.