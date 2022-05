Confirmado: El Polaco y Barby Silenzi están separados

Embed

Marcela Tauro sugirió que todo se precipitó tras una nota de Valeria Aquino en Intrusos. "El click fue acá, cuando estuvo en un móvil Valeria Aquino", añadió la panelista.

En esa ocasión, Valeria, ex de El Polaco, calificó al artista como "un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sostuvo.

A partir de ese momento, Barby habría tomado la decisión de distanciarse de su pareja.

image.png

La reacción de El Polaco ante los rumores de crisis con Barby Silenzi

En los últimos días, El Polaco y Barby Silenzi están en boca de todos.

Ante los rumores, Primicias Ya se comunicó con el referente de la movida tropical. El Polaco respondió el llamado de este portal, pero se mostró enojado, prefirió no hacer declaraciones sobre su relación con Silenzi y cortó la comunicación.

La intempestiva reacción del artista no hace más que alimentar la información sobre una crisis con la bailarina.