Valeria Aquino, la ex de El Polaco, abandonó un móvil de Intrusos

Aquino también aseguró que su ex "es un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sostuvo.

Todo se desarrollaba en total armonía hasta que la invitada desconcertó a todos.

Aquino se sacó la cucaracha y decidió abandonar el móvil.

En el piso, Flor de la V no podía creer lo que estaba pasando.

Después de unos minutos, Aquino volvió al móvil y explicó que fue a buscar sus pertenencias porque tenía que ir por su hija al colegio.

Valeria Aquino aniquiló a El Polaco

En 2019, cuando se supo que El Polaco estaba esperando un bebé con Barby Silenzi, Valeria Aquino lanzó una frase contundente contra su ex.

“El Polaco no me interesa. Está muerto para mí desde el día que me separé”, fueron sus palabras.

En ese momento, el vínculo con su ex era casi nulo. “Tengo trato y relación con él únicamente por mi hija”, había dicho.

El tiempo pasó y, al parecer, hoy la relación mejoró muchísimo.