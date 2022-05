El mal momento que atraviesan Barby Silenzi y El Polaco

Este fin de semana el Polaco anunció la suspensión de una serie de shows "por problemas personales", y se disculpó en historias de Instragram, por lo que se rumoreó problemas con Barby.

Paula Varela explicó: "Barby no le puso posteo por el debut en TV al Polaco, ni nada, porque no se están hablando. Ellos están peleados. Ella fue a ver Sex, a comer con amigas, está haciendo su vida. Hasta la mañana de hoy el Polaco no había aparecido".

polaco barby silenzi.jpg

Por eso, Paula contó lo que le dijeron desde el entorno de los padres de Abril, quien el 1 de junio cumplirá dos años: "Esta relación no da para más. Falta que alguno de los dos se de cuenta y le ponga un límite. Se la pasan peleando todo el tiempo".

"Cuando se pelean la táctica del Polaco es huir, y esta vez Barby se cansó y no va a ir a buscarlo", cerró Paula Varela sobre Barby Silenzi y el Polaco.

Embed

El Polaco y Barby Silenzi enfrentaron nuevos rumores de crisis

Que son una pareja celosa no es ninguna novedad, y cuando han tenido alguna crisis ellos mismos han salido a decirlo. Hablamos del Polaco y su mujer, Barby Silenzi, quienes en las últimas horas resultaron ser los involuntarios protagonistas de un rumor que aseguraba un nuevo quiebre sentimental.

Así, desde Mitre Live aseguraron que el cantante y la bailarina estarían viviendo la crisis más fuerte desde que están juntos y estarían atravesando el peor momento, según fuentes cercanas a la pareja. Al mismo tiempo, según el periodista Juan Etchegoyen, lo padres de Abril ya no estarían conviviendo. "Me llega una versión muy potente que indica que martes, miércoles y jueves decidieron vivir separados y que el viernes volvieron a verse pero que después de pocas horas volvieron a discutir y ella se fue de la casa de él", agregó el periodista.

Así las cosas, PrimiciasYa decidió ir hasta la fuente, y consultado Ezequiel Cwirkaluk popularmente conocido como el Polaco, desmintió la versión.

"No sé de dónde salió la crisis, estamos perfecto... diría mejor que nunca", sentenció el Polaco ante la consulta por la nueva crisis sentimental, y agregó que este fin de semana si no lo ven junto a su mujer se debe a que tiene pautada una extensa gira por Mendoza, San Juan y San Luis a donde llevará su música. En tanto, Baby Silenzi también respondió a la consulta de PrimiciasYa sobre una crisis con el padre de su hijita. Categórica, disparó "Es todo mentira... no sé de dónde sacan semejante cosa".