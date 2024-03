Confirman la noticia más feliz para el Kun Agüero y Sofía Calzetti

"Me llegó ayer pero está chequeadísimo. Pasó los tres meses (el embarazo), lo prudencial", precisó Flor de la V. Y añadió: "El Kun Agüero va a ser papá, está muy contenta la pareja, ya pasaron los tres meses".

Se trata del primer bebé para Sofía mientras que el ex futbolista ya es padre de Benjamín, de 15 años, fruto de su relación con Gianinna Maradona. Los rumores de embarazo en la pareja venían desde hace unas semanas durante el verano y esta vez se confirmó la linda noticia.

En tanto, trascendió que el Kun analiza poder volver a jugar al fútbol en Independiente, en caso de que los chequeos médicos que se realice próximamente lo autoricen médicamente a poder volver a las canchas de manera profesional, luego de su retiro en diciembre de 2021 cuando estaba en Barcelona luego de que se confirmó que sufría una arritmia cardíaca.

Tras retirarse del fútbol, el Kun Agüero se dedicó al mundo de las redes sociales y streaming. En el último clásico de Avellaneda, que fue derrota de Independiente de local ante Racing, el ex delantero y su novia estuvieron presentes en una de las plateas del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El día que Sofía Calzetti enfrentaba las versiones de embarazo junto al Kun Agüero

Pochi de la cuenta Gossipeame quien tiró una verdadera bomba en materia de farándula, al asegurar desde el programa Empezar el día, Ciudad Magazine, que el Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti están esperando su primer hijo, dando por confirmado el embarazo de la novia del exfutbolista.

Pero eso no fue todo, porque además la panelista agregó que "ya se lo contaron a toda la familia", así como también remarcó que "Gianinna se lleva bien con ella, porque Sofía se portó siempre muy bien con el hijo”.

Ante esta fuerte versión fue Nancy Duré, panelista de Socios del espectáculo, El Trece, quien logró comunicarse con la protagonista de la noticia a fines de enero para obtener su palabra al respecto. Pero Calzetti no hizo más que negar tal embarazo. Al menos fue lo que le aseguró.

"Sofi! Otra vez hay rumores de embarazo! Estás esperando un hijo con el Kun???", le consultó vía WhatsApp a la pareja de Agüero, quien tras algunos minutos le respondió tajante "Nannn! No jaja" por lo que la periodista no dudó en compartir una captura de la conversación desde sus Instagram Stories bajo el título"Por ahora no hay embarazo para el Kun Agüero y Sofía Calzetti".