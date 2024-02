Kun Agüero habló de su relación con Gianinna Maradona y de la crianza de su hijo Benjamín

“Con Gianinna, ¿siempre encontraron la manera de ponerse de acuerdo con la crianza, estando en distintos países? ¿Siempre fue cordial el vínculo de ex y padres de Benjamín?”, introdujo el tema Maite Peñoñori en medio de la entrevista en vivo.

Kun Agüero -capatura móvil LAM .jpg

Fue allí cuando sorpresivamente Sergio Kun Agüero habló a corazón abierto, al reconocer: “Cuando uno se separa, al principio hay diferencias en decisiones, y es respetable. Cuando uno se separa pasan cosas, pero después muy bien”.

Y remarcó que “En Benja se nota lo que es él como persona. Es muy educado. Tiene el mérito la madre, Claudia, Dalma y la gente que lo rodea a él. Estoy muy contento por cómo es él. No tengo nada para decir de la madre ni de la familia”, visiblemente orgulloso de su hijo y destacando a su pareja como madre.

Asimismo, sobre los recientes rumores de embarazo de su actual novia Sofía Calzetti, el exfutbolista desmintió la versión. “No, por ahora estamos bien. Siempre hay rumores. Es más, todos los años la embarazan, pero estamos muy contentos”, aseguró y admitió que "en algún momento" tiene ganas de volver a ser padre. "Tenemos muchas ganas, pero será en el momento que tenga que ser. Por ahora, estamos muy bien y muy contentos”, concluyó.

El Kun Agüero reveló qué habló con el novio de Sabrina de Gran Hermano tras sus picantes dichos

Una inesperada polémica se generó días pasados cuando el Kun Agüero le pidió a sus seguidores que votasen a Sabrina Cortez para que quedase eliminada de Gran Hermano (Telefe), algo que finalmente no sucedió. Sucede que la participante le había sido infiel a su novio Brian Fernández, amigo de exfutbolista.

Así las cosas, este miércoles el ex integrante de la Selección charló en vivo con LAM y admitió que no fue una buena decisión meterse en un tema de pareja tan íntimo. “Es una cosa que me imaginé, lo pensé como amigo, porque su hermano es mi mejor amigo. Me disculpé con él, más que nada por meterme en donde no tenía que meterme. Ya está, por suerte, quedó todo bien”, confió desde el móvil de América TV.

Kun Agüero.png

En tanto, evitó dar su opinión sobre cómo cree que seguirá la relación entre la modelo y el hermano de su mejor amigo. “Ellos ya son grandes y verán cómo siguen”, deslizó cauto y tratando de poner paños fríos a su arenga para dejar fuera de competencia a Sabrina en el reality que conduce Santiago del Moro.

Al tiempo que, sobre si Brian tiene intenciones de perdonar a su novia cuando salga del programa, el Kun dejó clara su postura tras sentir que metió la pata: “No le pregunté, y si le pregunté tampoco lo voy a decir”.