Martín Salwe sorprendió a Emily Lucius en sus vacaciones en el Caribe

De esta manera Salwe dejó en claro que la relación sigue firme. “Recibí sorpresas que me emocionaron mucho”, contó Emily.

“¡Feliz cumple, bebé! ¡Que la vida te llene de alegrías! Y gracias a estos laburantes de Punta Cana armamos todo”, escribió Martín agradeciendo a la empresa que colaboró con la logística y los detalles de su regalo que además se encargó de aclarar que no fue un canje.

El locutor le mandó una carta que decía: “¡Feliz cumple Torita!”, como él la apoda. Dentro había un osito comestible junto a las tres letras que abrevian su nombre, “Emi”, bombones y fotos de ellos juntos.

Embed

Emily Lucius enfrentó los rumores de separación de Martín Salwe

En las últimas horas, se dijo que Emily Lucius y Martín Salwe se separaron. La pareja que se formó en El hotel de los famosos le habría puesto punto final a su relación amorosa, según se dijo en el ciclo Socios del Espectáculo.

“No dábamos dos mangos y teníamos razón”, arrojó de manera picante Rodrigo Lussich. Luli Fernández contó la primicia y desarrolló la noticia con todos varios datos impactantes.

"Ella se va de viaje del 3 al 18 de septiembre y no va a ser con él... Ella se va con amigas y él también con amigos. Está confirmado que Emily Lucius y Martín Salwe están separados", dijo la panelista en el segmento de Las Bombas.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Martín Salwe negó la información que dieron en el ciclo del Trece y aseguró: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir", señaló el periodista ante la consulta de este portal.

Este medio también fue por la palabra de Emily Lucius quien aseguró en la misma línea de Martín: "Cada día nuevo estamos mejor y estás noticias nos fortalece aún más".