Coni Mosqueira mostró fotos de sus vacaciones con Alejandro Fantino y lució su pancita de embarazada

"Que no se terminen nunca estas vacaciones", escribió Coni en una historia recostada en la playa y a los pocos minutos compartió otra foto del periodista y lo describió como: " Papi sexy" .

Además, la modelo se mostró muy emocionada ya que una de su hermana también está embarazada y están transitando este especial momento juntas. "Qué felicidad compartir esto juntas ¿A ver si adivinan quién está de más meses? Se agranda la familia , se vienen los primitos", escribió junto al carrusel de fotos.

Coni Mosqueira vacaciones embarazada

Alejandro Fantino reveló el nombre que "pica en punta" para el bebé que tendrá con Coni Mosqueira

Luego de que Alejandro Fantino compartiera en LAM la estrambótica lista de nombres que había pensado para su bebé que espera con Coni Mosqueira, el periodista habló en Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló el nombre "que pica en punta" para su hijo.

"Estamos muy felices con Coni, con una alegría que es inconmensurable. Solo esto lo puede saber aquel que lo transita, lo transitó, o lo ha visto transitar a algún familiar o a algún amigo”, comenzó diciendo Fantino.

Más adelante, el cronista le comentó: “Aparece esta noticia en un momento especial para vos también, ¿no? Que no tenés tanta locura con el tema de la televisión. Estás haciendo un programa semanal pero te encontrás en otra etapa en ‘Neura’, más tranquilo, más relajado”.

“Sí, leíste perfecto eso. Yo tengo 52, tengo un hijo de 31, que es Nahuel, y lo conocí cuando Nahuelito tenía 11. Entonces yo pasé, reconstruí mi etapa profesional y fui adelante en mi carrera sin haber encontrado un hijo”, sostuvo.

Y agregó: “En este camino entonces, la aparición de esta criatura que viene al mundo, con mis 52 años a cuestas, con 30 años de Coni, viene donde yo estoy muy relajado, muy calmo. Donde la vida me pasa por otro lado. No es que soy un Buda, ¿viste? Pero tengo resueltas algunas cosas que no tienen que ver con lo económico. Tienen que ver con la decisión de vida que quiero llevar”.

“No me va a partir la cabeza medir un poco más o un poco menos, si me va un poco mejor o me va un poco peor. Quiero que mis próximos años sean dedicados a la crianza de una criatura y a tratar de hacer un buen ser humano para el mundo, que es lo que vamos a dejar con Coni”, sumó Fantino.

Al final de la nota, el licenciado en Filosofía contó sobre el nombre del bebé: “Todavía no tenemos un nombre con Coni. Pero aclaro que Juan Román no se va a llamar, ¿está claro? Pica en punta Beltrán, pero estamos viendo”.