A qué se dedica Nahuel, el primer hijo de Alejandro Fantino que conoció a sus 11 años

Así, años atrás Alejandro contó en el programa radial Esto no es Hollywood (FM 89.5) el gran parecido que su hijo y él tienen. "Si bien tiene cosas de la mamá, por lo tranquilo y pausado, es chinchudo y de pocas pulgas, como yo. Le gusta lo mismo que a mí: leer, Linkin Park, el jazz, escuchar música en auriculares, sintonizar series", aseguró por entonces.

Alejandro Fantino y su hijo nahuel chico.jpg

En tanto, sobre lo que significó para el conductor saber que tenía un hijo, Fantino reveló: "Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor. Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo".

Además remarcó cuánto lo hizo crecer como ser humano el conocer a Nahuel. "No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona", confió el actual marido de Coni Mosqueira.

En tanto, el conductor detalló que su hijo, ya todo un hombre hoy en día, es luchador de Artes Marciales Mixtas, así como remarcó que le escapa por completo a la exposición en los medios de comunicación: "No quiere ni rozar el mundo en el que yo vivo, no quiere la fama. Es muy perfil bajo".

alejandro-fantino-nahuel-4.jpg

La picante foto de Miriam Lanzoni tras enterarse que Alejandro Fantino espera un hijo

Miriam Lanzoni se mantiene siempre activa en las redes. Y en las últimas horas, compartió una nueva actualización en donde se mostró completamente desnuda en medio de sus vacaciones. La publicación fue horas después que Alejandro Fantino anunció que espera un segundo hijo.

Miriam Lanzoni

Cabe recordar que Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino fueron pareja entre 2006 y 2017 hasta que decidieron separarse en buenos términos.

De esta manera, el conductor de televisión apostó al amor con la modelo Coni Mosqueira y la actriz se comprometió con Christian Halbinger.