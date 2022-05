Conmovedor relato de Cecilia Bolocco sobre la enfermedad su hijo Máximo

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Bolocco.jpg Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo Menem instalados en Miami durante 2019, tras haber superado él un tumor cerebral que fue extirpado exitosamente.

En tanto, Cecilia Bolocco agregó recordando cómo actuó ni bien Máximo recibió que terrible diagnóstico: "Porque estoy convencida de que hay mucho por hacer y que alguien se tenía que aventurar a esta tarea compleja, difícil, titánica. Como me dijo Pepo: '¡Cecilia te volviste loca!' Le dije… sí, pero yo no voy a descansar hasta conseguirlo. Porque yo sé lo que hay que hacer, porque yo lo viví en carne propia. Yo me desangré”.

Asimismo, recordó que si bien el ex presidente argentino nunca tuvo relación con Máximo Menem sí fue a verlo ni bien lo operaron. “La familia de Carlos nunca estuvo cercana a mi hijo, en ningún momento de su vida, eso fue complejo, muy duro. Pero sí vino Carlos cuando operaron a Máximo, sí estuvo. Aunque creo que no se enteró nunca de la gravedad del problema”, expresó dubitativa.

Embed

Máximo, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, rompió el silencio y apuntó contra Zulemita

Máximo Menem cumplió 18 años en noviembre pasado y sorprendió durante este verano dando una entrevista a una revista de Chile, donde vive con su mamá Cecilia Bolocco desde hace años. El hijo del ex presidente argentino Carlos Menem, siempre estuvo lejos del foco de los medios y no se mostraba cómodo con eso. Pero, en 2018 fue noticia debido a la operación que debió someterse por tener un tumor cerebral. La intervención salió bien y el joven se recuperó. Pero, con todo esto salió a la luz la mala y nula relación que tenía con su padre y su familia.

boloco.jpg Máximo es el hijo que la chilena Cecilia Bolocco tuvo con el ex presidente argentino Carlos Menem el 19 de noviembre de 2003.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, comenzó diciendo sobre la enfermedad. Y agregó sobre su padre: “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, visiblemente enojado.

Máximo Menen Bolocco hoy.jpg Con sus 18 años cumplidos, así está hoy Máximo Menem Bolocco tras superar un tumor cerebral durante 2018.

“Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil. Nunca pude estar solo con él (cuando vino a la Argentina en 2018). Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, siguió.

"Cuando era chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana (la hermana de Cecilia). Pero de mi papá no sé mucho”, admitió sincero.

La única vez que Máximo Menem pudo estar a solar con su padre

Además, recordó la última vez que se vio con Carlos Menem antes de su muerte: “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, recordó.

maximo menem velvet.jpg Este verano el hijo de Cecilia Bolocco dio su primera entrevista a la revista chilena Velvet, donde habló de su polémica y casi inexistente relación con su padre.

Al tiempo que el hijo de Cecilia Bolocco reconoció sobre su padre: “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”.