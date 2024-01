Conocé a Camilo Nicolás, el cordobés elegido por Pedro Alfonso

Me siento más cómodo en la comedia, ya que vengo del palo del stand up, y todo esto fue muy nuevo para mi, pero ya hoy me siento como pez en el agua, son distintos los tiempos en esta tipo de teatro, y con los compañeros q tengo, siempre todo se hace más fácil; Pachu (Peña) y Rodri (Noya) son dos bestias en la comedia.

“Compartimos mucho tiempo juntos, en las giras y ni hablar la temporada hacen que compartamos mucho más. Por ejemplo, Bauti, el hijo de Rodri, pegó muy buena onda con mi hija Paz, que es más chica que Bauti, y el la cuida mucho y la hace jugar. Así todo se hace más llevadero porque podemos conjugar familia con trabajo y creo que esa es la mejor combinación”, remarcó Camilo.

Con respecto al público, manifestó: “Estos años con Pedro, me han dado mucha más visibilidad que la que tuve en otros tiempos, fue un gran desafío sumarse al elenco. Estaba acostumbrado a trabajar con uno más, no con tantos y con tanto reconocimiento, al principio fue un poquito difícil porque era el menos conocido, y por ahí el ego se te pone sensible (remarca entre risas). Sin embargo, pero la respuesta del público siempre fue increíble, por ahí salía al escenario y la gente dudaba en aplaudir (siempre en la comedia, la primera salida es aplaudida) y la gente no terminaba de entender si era un técnico que se equivocó y que salió al escenario, o realmente era parte de la obra. Hacer comedia es un gran desafío, salir sin tanto reconocimiento y que el público al finalizar la obra me devuelva un lindo aplauso valorando lo que entregue arriba del escenario no tiene precio. Gracias a dios, siempre la respuesta fue hermosa.

“Cuando elegí dedicarme al humor, siempre soñé con ser reconocido por mi laburo, y por suerte y con muchísimo trabajo, encuentro ese reconocimiento, ya sea en el saludo de la gente en la calle, o en las redes sociales. No hay nada más gratificante para mi que me digan.. “como me hiciste reir” o “son un culeado..bárbaro, como me haces reir”. Eso me hace sentir realizado".

El súper elenco con el que Camilo disfruta cada noche del teatro está liderado por Pedro Alfonso y acompañan Paula Chaves, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Rodrigo Noya y Michelle Masson.

La comedia se puede disfrutar de martes a domingos en el Teatro del Lago y las entradas están a la venta en Eden entradas.

