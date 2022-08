Conocé a Emma, la hija de Denise Dumas y Campi, que cumplió 15 años

Además, dio más detalles del carácter de la niña: “Además te tocó la risa más contagiosa del planeta. Que seas siempre feliz, mi amor. Te amo hasta el infinito".

dumas.jpg

La fotos son de las actividades de las dos juntas y se la pasión de Emma: la equitación.

Por su parte, Campi también homenajeó a la compañera desde sus redes: "Tanto, te amo tanto hija. Hoy cumplís 15 años de enseñarme a ser papá. Feliz vida llena de momentos lindos. Te adoro".

Denise es mamá de Santino e Isabella, con su anterior pareja Germán Barceló, y también tiene a Francesa, su segunda hija junto a Campi.

umas.jpg

La angustia de Denise Dumas por la decisión que tomó su hijo: "Me partió el alma"

Denise Dumas abrió su corazón y reflexionó acerca del futuro de sus hijos. La conductora reveló cuál fue la dura decisión que tomó Santino, de 20 años.

“Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir del país. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma”, confesó la conductora en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En este sentido, y en el marco del estreno de su programa, confesó que “por eso también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar dia a dia por llegar con el alquiler”.

“Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”, valoró el ciclo televisivo frente al cual está conduciendo en El Nueve.

Para finalizar, reconoció que “este programa me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere”.

“De hecho, además de la casa, se pueden ganar 50 mil pesos, y en un programa, una familia se los ganó y confesaron que si bien necesitan la casa, la plata no la necesitaban y se la regalaban a la familia que perdió, fue emocionante ver a la gente colaborando tanto entre sí, no competían”, cerró.