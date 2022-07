Contundente crítica de Diego Brancatelli al Gobierno ante la suba del dólar blue

"Estimada @gabicerru Es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El DÓLAR BLUE impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. Dale?", expresó certero Diego Brancatelli.

Y luego, al ver su mensaje como tendencia, reaccionó: "Que lindo!! #ITUZAINGO y #BRANCATELLI somos tendencia el mismo día! ITUZAINGO porque le hizo saber a Miauri que ahí no es bienvenido. Y yo porque dije lo que siento y sienten millones de Argentinos! Bancamos la gestión. Pero activen muchachos! Basta de ningunear el dólar Blue!".

"A Macri y los Macristas: No se peinen que no salen en la foto. Nos enojamos, puteamos, criticamos pero no somos boludos ni olvidamos! Hoy estamos así en gran parte POR CULPA DE UDS! Háganse cargo. Y no molesten. Queremos salir de esta pero con este Gobierno. Uds NUNCA MAS!", dejó en claro el periodista.

Juan José Campanella, furioso y sin filtro contra Gabriela Cerruti

En medio de días de enorme preocupación por la crisis económica, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, enfrenta a diario las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada con evasivas.

En su cuenta de Twitter, el director de cine Juan José Campanella comentó un video, donde se escucha que un periodista le consulta a la funcionaria si no cree que el cepo cambiario viola los derechos de los ciudadanos y ella responde con un simple: "No, no creo".

"Nefasta", escribió un usuario al compartir dicha publicación. Enseguida, Campanella responde al posteo y agrega: “Sin embargo, cumple perfectamente el rol de representante de este gobierno: prepotente, grosera, limitada, inútil y generalmente lograr exactamente lo contrario a lo que se propone”.