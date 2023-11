Contundente respuesta del abogado del ex director del sanatorio La Trinidad a la familia de Débora Pérez Volpin

El abogado contó que se conoció que el equipo del endoscopio que entregó Martingano a la Justicia, "nunca estuvo registrado por ANMAT y la única empresa que lo importa dice que nunca importó este equipo. A su vez, Aduana dice que ese equipo tampoco ingresó legalmente al país".

"El equipo que dicen que se usó, es un equipo con todas estas irregularidades y sí lo han utilizado en otra oportunidad, quién sabe durante cuánto tiempo en la Clínica Trinidad. Eso es lo que determinó la justicia en esta otra causa. Donde tocas, sale pus”, indicó Pirota.

El abogado remarcó que el exdirector del Sanatorio dio a conocer el listado que indica lo que pasó en el quirófano: "Durante mucho tiempo Martingano le echó la culpa a un técnico. Y hace tres meses, hizo aparecer esas hojas que durante cuatro años negó. Dijo que las tenía su secretaria guardadas en un cajón".

"Martingano dice que esas hojas estaban en blanco y eso demuestra que Débora Pérez Volpin no estaba conectada", sostuvo. Por ultimo, Pirota comentó que "lamentablemente Martingano no va a ir preso. Primero porque no tiene antecedentes penales y en segundo lugar, la escala penal del delito tiene una pena máxima muy baja".

debora perez volpin 2023.jpg

La palabra del abogado del sanatorio La Trinidad

Tras estas declaraciones, Vadim Mischanchuk, el abogado del ex director del sanatorio La Trinidad, Roberto Martingano, se comunicó con PrimiciasYa e hizo una contundente aclaración: "La querella está dando una versión completamente diferente sobre lo qué pasó en el juicio. Seguramente debió recurrir a esa metodología porque las pruebas que se produjeron en el juicio oral no respaldan su postura. No es cierto lo que dice. Todo lo contrario, en el juicio se probó que los cuestionamientos dirigidos al ex director estaban equivocados ya que le atribuyeron conductas que él no llevó a cabo y como si eso fuera poco, que nada tuvieron que ver con el desarrollo del caso", dijo.

Y remarcó: "Para decirlo en otras palabras, no fue quien entregó a la Justicia los elementos cuestionados y encima de eso esos elementos no tuvieron ninguna incidencia en la investigación y juzgamiento de quienes en su momento realizaron la Endoscopia".

Por último, comentó: "Todos los cuestionamientos fueron explicados en el juicio por los testigos y por los peritos, inclusive los de la querella".