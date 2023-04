Coti Romero compartió fotos en ropa interior y dejó una contundente reflexión: "Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo"

Y si bien en publicación original sólo hizo alusión a la hora de la siesta y las sábanas con el ratón Mickey, en su posteo twittero decidió dejar una clara reflexión sobre los cuerpos y cómo se siente ella con el suyo en este momento de tanta exposición.

TW Coti Romero - dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo.jpg

“Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso”, escribió la ex GH. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se hicieron esperar y, entre algunas críticas por su comportamiento en el reality y otras por su alto perfil, en su gran mayoría recibió una importante cantidad de mensajes de apoyo.

"Gracias por mostrar que una chica REAL tiene un cuerpo real”, "Ojala tuviéramos ese lomo sin un filtro! Estas bomba" o "Le tienen mucha envidia a Coti, porque le va bien y se destaca en todo lo que hace”, fueron solo algunas de las cariñosas reacciones.

Coti Romero 2.jpg

La muerte que golpea de cerca a Coti Romero de Gran Hermano 2022

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2022, Coti Romero, contó una historia impactante, que le provocó una enorme tristeza.

"Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba", relató la novia de Alexis Quiroga. "Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", agregó.

Coti Romero posteo murió perro.jpg

La joven se dirigió a sus fans porque la consolaron en un momento de enorme pesar: "Quería agradecerles por todo corazón por sus hermosos mensajes, a pesar de que es una situación muy difícil y que toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando y creo que eso fue lo peor de todo".

Embed

"Es un perrito que tenemos hace un montón de tiempo y nos recibía de una hermosa manera. Pero siempre nosotros decimos que cuando a los perritos les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado anteriormente que habían chocado a otro perrito nuestro y nos dolió un montón, pero este fue mucho peor por las circunstancias", sentenció.