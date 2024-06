Coti Romero confirmó su romance con Nacho Castañares: "Nos estamos conociendo"

"A mí no me mientas. Ya tenés una ventaja porque ya convivieron", le dijo el presentador. Y Pepe Ochoa acotó: "Están tan hasta las manos Nacho y Coti que contestan las mismas cosas en las notas, entonces ya está. Es oficial".

"¿Debaten que van a subir a las redes?", le consultó Ángel. "No, eso está bueno, porque no nos importa mucho lo que puedan llegar a decir", aseguró Romero.

Luego, Ochoa le preguntó por la ex de Nacho, La Tora: "¿Qué pasa con La Tora, porque entiendo que se la llevan los demonios?". "No, nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo, los dos hemos pasado por cosas. Ella ya tuvo una relación. Yo la consideraba una amiga. Uno no elige qué sentir en ciertos momentos. Mis amigas realmente son las que conozco de los cuatro o cinco años".

Embed

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares de Gran Hermano: ¿blanquearon el romance?

Desde hace varias semanas se instaló fuerte el rumor de romance entre dos ex Gran Hermano 2022: ellos son Coti Romero y Nacho Castañares.

La ex del Conejo Alexis Quiroga y el ex de La Tora Lucila Villar parece que tienen algo más que una gran amistad como ex compañeros de reality, según circuló en las últimas semanas.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Nacho compartió la primera foto con Coti, donde se los ve a pura sonrisa en un ascensor.

Embed

Incluso, hubo un pequeño video con movimiento de los dos muy cómplices. La historia fue reposteada también por la correntina desde su cuenta, dando cuenta de la muy buena onda que los une.

"No estoy con nadie... y sinceramente estoy muy agotada mentalmente”, expresó hace unos días la ex del Conejo al ser consultada sobre su presente sentimental.

Cabe recordar que durante los meses en la famosa casa ambos siempre mantuvieron una muy buena relación pero ambos con amores en el reality, que ya llegaron a su fin hace meses.

¿Muy buena onda o algo más?