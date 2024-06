Gran Hermano: el repudiable comentario de Furia sobre el cuerpo de Coti Romero que causó polémica

Embed

“¡Gritémosle!”, le propuso inmediatamente Emma Vich, quien sigue haciendo buena letra para recuperar la total protección de la jugadora más polémica del programa. Pero Furia le respondió irónica: “Pero ¿qué le vamos a gritar? Pobre chica, si no entiende nada”.

Pero claro que eso no fue todo, porque también opinó despectivamente sobre Florencia Regidor, llamándola "sucia, con olor a mierda", de Catalina Gorostidi llamándola "traidora, forra de mierda, cachivache" y mandándola a su "casa sucia"; así como de Paloma Méndez, de quien disparó picante “Se inyectó los labios”, generando una fuerte reacción en la red social X.

El cuestionable comentario de Furia sobre un exparticipante de Gran Hermano por ser de Misiones

La jugadora más polémica de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione, volvió a hacer un polémico comentario, esta vez, de un exparticipante y provocó el repudio en las redes sociales.

La semana pasada los 'hermanitos' que quedaron eliminados mandaron mensajes a los que aún siguen en competencia y les dedicaron palabras de aliento. A partir de esto, Martín Ku y Nicolás Grosman recordaron a Axel Klekaylo, uno de los primeros jugadores en abandonar la casa más famosa del país.

Durante esa conversación, la tatuada admitió que no le caía bien Axel por una supuesta deslealtad y disparó: “Axel es de misiones... ese más falluto”.

Sorprendido ante la afirmación de su compañera, Martín le respondió: “¿Por qué? Pero si no lo conociste mucho”. Ahí, Furia justificó su opinión remarcando que le cae mal la gente de Misiones, provincia donde nació Axel. “Los de Córdoba me caen bien, los de Formosa no y los de Misiones tampoco son todos re fallutos y encima macumberos”, lanzó.

El video, que se hizo viral, obtuvo varias reacciones de los internautas por los dichos de Furia. “Habla la que vive haciendo brujerías. Esta mina tiene una enfermedad psiquiátrica grave, vive proyectando”; “¿Por qué habla así?”; “¿Hay algo, alguien o lugar que Furia no insulte?”; “Misioneros y formoseños, tomen medidas ya. Juliana al 9009″, comentaron algunos seguidores del reality.