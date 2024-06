La contundente reacción de Coti Romero tras los repudiables comentarios de Furia en Gran Hermano

Así las cosas, este miércoles por la mañana Romero visitó A la Barbarossa junto a Manzana, donde por supuesto se refirió al tema tras ver las imágenes. "Cuando escuché las barbaridades que se dijeron no me molestó, pero porque no me sorprendió. Ella lo venía haciendo hace un montón pero por suerte, la gente lo pudo ver en vivo y en directo", deslizó con total serenidad.