Coti Romero dejó expuesto a Gastón Edul y reveló el picante gesto que tuvo con ella

En ese momento, una de sus compañeras preguntó : “¿Te tiene en mejores amigos?”. Y ante la afirmativa de la correntina, Cris Vanadía quiso saber: “¿Y qué sube Gastón Edul a mejores amigos?”.

Coti Romero en el stream del Bailando muestra las stories de Gastón Edul.jpg

Allí Coti comenzó a mostrarle a sus compañeros las historias del periodista, aunque sin mostrarlas a cámara, cuando de pronto Yeyo de Gregorio le preguntó picante “¿Vos sentiste que alguna historia iba para vos?”, y detalló: “Porque viste que cuando te meten, si está pasando algo te menen a propósito, para mandarte algo a vos”.

Claro que Coti intentó evitar responder aduciendo que sería "re egocéntrica" si cree que algunas fotos están dirigidas a ella, mientras que en el stream deslizaron con picardía que “Quizás está ella sola en mejores amigos”. “No, no creo. Pero obviamente en algún momento pienso que puede ser” confió entonces la correntina y sobre las fotos que postea Edul reveló que no suele fotografiarse frente al espejo sino acostado mostrando la cara de costado.

Por último, la pregunta inevitable fue saber si Coti respondió algunas de las stories de Gastón. Pero la respuesta fue negativa por parte de la ex GH y aseguró que ella no tiene mejores amigos en esa sección de la red social por considerarlo una molestia.

Embed

El jugado gesto de Gastón Edul cuando le preguntaron por Coti Romero

Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga protagonizaron una fuerte separación en las últimas semanas. Fue inmediatamente después de ese episodio, que el periodista deportivo Gastón Edul volvió a quedar en el foco atención por los rumores del pasado que señalaban que tenía cierto interés en la ex Gran Hermano.

Gastón Edul Coti Romero

Sucede que en un stream del periodista, sus seguidores lo llenaron de comentarios preguntando sobre la joven. "¿Te gustaría ir a ver a Coti bailar?", fue una de las preguntas. "A ver, lo que me pasa un poco a mi es que como soy de otro rubro me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, y es lo único que puedo decir, no es de mala onda", respondió.

"No respondo algunas cosas porque no tengo mucho que decir, ya les dije que me da un poco de vergüenza pero con ella todo bien, ya lo he dicho", agregó.

Embed

Luego decidió ponerles una consigna a sus seguidores y los invitó a comentar cosas referidas a él en las redes sociales de Coti para llamar su atención a modo de broma. "Le explotamos el Instagram", deslizó.

Fue ahí donde llegó el momento más viral del vivo, en el cual un usuario escribió: "Gastón, tócate el pelo si te gusta Coti". Sin dudarlo el periodista hizo el gesto que indicado y dejó más que claro sus sentimientos hacia la correntina.