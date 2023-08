Coti Romero habló del supuesto romance con Gastón Edul e hizo una fuerte advertencia

Por su parte, Coti realizó su descargo y utilizó su canal de difusión en la red social Instagram. "Me estoy haciendo un baño de crema y me llega información que ni yo sabía, chiquitos, no estoy saliendo con nadie. Así que tranquilos", aseguró y advirtió: "El día que lo haga, no me voy ocultar de nadie".

"Es schokeante leer todo eso pero bueno, son cosas a las cuales uno se va acostumbrando con el paso del tiempo, lamentablemente. Que tengan buenas noches y no se dejen guiar por cualquier portal o noticia fake", expresó.

Coti Romero sobre Gastón Edul

Gastón Edul habló de su relación con Coti Romero en medio de los rumores de romance: "Tenemos buena onda"

Tras salir de la casa de Gran Hermano 2022, parecía que todo iba viento en popa entre Coty Romero y Alexis Quiroga, pero luego de unas semanas, confirmaron su separación y ya no habría vuelta atrás.

Y en las últimas horas, se dijo que Coti Romero y Gastón Edul, periodista deportivo, estarían viviendo un apasionante romance y se estarían conociendo.

Fue la periodista y conductora Pilar Smith quien compartió la noticia en sus redes sociales, desatando un revuelo de comentarios y felicitaciones.

Pilar escribió bien grande y en mayúscula junto a un corazón "Es verdad", frente a la consulta " Qué onda Gastón Edul y Coty? Es verdad que se están conociendo?".

Y en diálogo con PrimiciasYa, Edul aclaró de manera contundente: "Hablamos un par de veces, pero de buena onda. Ni nos vimos. Es mentira que tenemos un romance", comenzó diciendo.

Luego sumó de manera contundente: "Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", cerró.