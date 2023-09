Coti Romero deschavó a un jugador de River y reveló por qué le dice "no" a los futbolistas

Fue allí cuando la hermana de Wanda apuró a la correntina preguntándole entonces si había recibido mensajes de algún jugador. “Sí, lo voy a re quemar pero bueno...” deslizó Coti, por lo que Tinelli le pidió que le dijera al oído el nombre en cuestión y anunció que se trataba de un jugador del equipo millonario.

Marcelo Tinelli Coti romero y su bailarín.JPG

“Me sigue, me deja de seguir, me sigue, me deja de seguir. Era de Independiente cuando salió campeón con Holan en la Sudamericana” contó pícara la participante, mientras que en la pantalla apareció una foto de Esequiel Barco, si bien el conductor pidió que la saquen dado que hasta ese momento no habían mencionado abiertamente a nadie. En tanto, Ángel de Brito intervino asegurando que “No era el único jugador de River que le escribía”.

“Un jugador de San Lorenzo me habló y de Boca también”, asintió la ex del Cone, si bien aclaró que no respondió ninguno de los mensajes porque estaba en pareja con Alexis Quiroga.

“¿Qué decían los mensajes?” consultó curiosa Zaira, ante lo cual Coti Romero confió sin filtro: “Veía que había un ‘¿dónde estás viviendo?’ o carita con corazones... no de Barco”, por lo que al darse cuenta que se le había escapado el nombre del jugador de River se rio nerviosa y se tapó la cara. Claro que Marcelo Tinelli la salvó dando por terminada la previa e invitándola a bailar.

Embed

Quiénes fueron las dos primeras parejas eliminadas del Bailando 2023

Este miércoles en el Bailando 2023 (América TV) se conoció quiénes fueron las dos primeras parejas eliminadas del certamen de baile.

Los sentenciados en esta ronda fueron Romina Uhrig e Iñaki Parraguirre; Tomás Holder y Agostina Caute; Lali González y Maximiliano Diorio; Eva Bargiela y Uriel Luna Sambrán; Fernanda Sosa y Jonathan; Ana Karls y Ian Hachmann, y Nelly Camjalli y Emiliano Pi Álvarez.

eliminados bailando 2023.jpg

Por eso, ante la gran cantidad de duplas sentenciadas, el conductor Marcelo Tinelli anunció que cada jurado salvaría a una pareja. Zaira Nara que actualmente reemplaza a Pampita salvó a Fernanda Sosa.

Moria Casán, en tanto, eligió a Lali González. Marcelo Polino se decidió por Tomás Holder, y Ángel de Brito eligió a Romina Uhrig. Entonces, Eva Bargiela, Ana Karls y Ian Hachmann, y Nelly Camjalli pasaron a la votación por teléfono del público.

Así, la primera pareja eliminada que anunció Tinelli fue la de Ana Karls y Ian Hachmann, que se fue con el 9,5 por ciento de los votos.

Embed

Más tarde, después de la tanda final, el presentador informó cuál fue la segunda pareja eliminada por decisión de la gente. Con el 23,2 por ciento de los votos, Nelly Camjalli tuvo que dejar el certamen. La mujer de 82 años, que no es famosa, había entrado al reality por un casting. Eva Bargiela y Uriel Luna Sambrán, por su parte, se quedaron al obtener el 76,8 por ciento de los votos.