La impactante confesión de Coti Romero sobre su ex, el Conejo: "Me quiso engañar con una amiga mía"

"¿Muy amiga?", quiso saber la presentadora. "Nos estábamos conociendo en ese tiempo pero ahora somos muy amigas. En ese entonces, hasta iba a mi departamento", detalló la participante del certamen de baile.

Dumas le preguntó si su amiga nunca le había dicho nada al respecto y Coti contó: "Me lo insinuó en un momento, me dijo que trate de no confiar tanto en los hombres. Yo le decía 'pero él me quiere'. Ella me dijo 'Bueno, Co, pero recién lo conocés".

Además, Coti defendió a su amiga y explicó que su amiga nunca le respondió al Cone, y responsabilizó a su exnovio. En otra parte de la entrevista, la correntina fue consultada por el supuesto affaire entre el cordobés y Karina La Princesita: "No digo que sea verdad. En su momento mucha gente me dijo que si pasó. Yo dije 'bueno, ya está', con todas las cosas que me venían pasando... Ya es suficiente, una raya más al tigre".

Las pruebas del romance del Conejo Alexis Quiroga y Karina, La Princesita

Después de las fuertes versiones de infidelidad con Karina, La Princecita, hace unas semanas Coti Romero y el Cone Alexis Quiroga terminaron definitivamente el romance que comenzaron dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Pero resulta que ahora la correntina aseguró tener las pruebas de aquel engaño que le rompió el corazón e hizo que la relación entre ellos se quebrase.

Según declaraciones de la actual participante del Bailando 2023 (América TV) a Socios del espectáculo (El Trece), en las últimas horas blanqueó la infidelidad del Cone sencillamente porque tiene pruebas de ello.

“Lo que pasó es que cuando yo estuve en una fiesta, en una Bresh, se me acercó alguien y me dijo ‘mirá, yo te quiero con todo el corazón y quiero cuidarte. Quiero decirte que él sí estuvo con Karina, La Princesita’”, admitió Romero sobre las sospechas que ya tenía pero no tenía cómo comprobar.

“En ese momento no sabés cómo estaba yo… Me rompió el corazón en mil pedazos”, agregó Coti, y concluyó haciendo que en ese entonces “todavía no existía esa prueba que yo necesitaba”, dando a entender que ahora sí la tiene refiriéndose a que tiene cómo demostrar la infidelidad de Conejo con Karina.