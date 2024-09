Coti Romero dio detalles del momento más importante que vivió con Nacho y su familia

"Uno cuando se empieza a preparar para un nuevo proyecto, quiere que salga todo bien y entonces por eso genera también adrenalina. Ojalá nos vaya magnífico con mi equipo", confesó Romero.

En tanto, sobre qué dijo su novio, Nacho Castañares, al enterarse de su participación en el Cantando 2024, Coti confió que el ex GH le dijo que será su "fan número uno", que la va a "bancar y apoyar" aunque sea a la distancia, dado que por cuestiones contractuales no podrá estar presente en el programa de América, porque él es figura de Telefe.

Además, sobre el paso tan importante que dieron como pareja al haber ido Nacho a Corrientes a conocer a su familia, Coti confesó que para ella fue hermoso. "La primera vez fue de sorpresa, fue como de golpe, muy rápido, pero fue algo muy hermoso". Y la segunda vez, que fuimos hace poquito, ya nos tomamos el tiempo y pudo conocer a toda mi familia. Me emocionó un montón y hoy en día estoy más que contenta", aseguró.

Nacho Castañares y Coti Romero

En tanto, sobre sus planes futuros como pareja, Coti Romero fue cauta. "Ahora estamos recién empezando, así quiero disfrutar el presente y lo que vaya pasando", deslizó segura de sí misma.

Por último, con respecto a sus expectativas sobre el jurado del reality musical y lo picante que pueden ser con los participantes, Romero aseguró que a Milett Figueroa la ama porque siente que forjaron "una linda relación en el Bailando", así como también fue compañera de stream. "A Polino ya lo conozco del Bailando. Tuvimos una buena relación. Ojalá no me pegue tanto. Con Flavio Mendoza también me he cruzado varias veces en otros programas. Y a Nacha no la conozco, así que por ahí me da un poco más de miedo saber cómo reaccionará, pero todo bien", concluyó expectante.

Coty Romero 33.png

RS FOTOS - VIDEOENTREVISTA: JUAN PABLO GODINO

Falta poco para el Cantando 2024 y Coti Romero sorprendió al mostrar su primer ensayo

Este mes vuelve a la pantalla de América el Cantando 2024 y luego de confirmarse los 20 participantes que estarán competencia, algunos comenzaron a mostrar sus dotes en las redes sociales.

Este fue el caso de Coti Romero, quien ya pasó por el Bailando en 2023, ahora se animó al certamen de canto, y mostró en sus redes como se prepara para enfrentarse al exigente jurado.

Para esta nueva edición, las destacadas figuras que integrarán las sillas del jurado serán: Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

Así las cosas, la ex Gran Hermano reveló que en su equipo estarán Matías Acosta como su compañero y Natalia Cociuffo como coach.

"Canta hermoso, la va a romper en el Cantando", "Que mina completa, dioson", "No solo tiene talento bailando sino también cantando. No tiene techo", "Tiene talento de sobra", "Para ser su primera clase canta muy bien", opinaron en las redes.