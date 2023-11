El filoso comentario de Ángel de Brito tras los dichos de Flor Vigna sobre Lourdes Sánchez

Vigna no ocultó para nada su enfado con Lourdes y fue por más. “Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente”, remató.

image.png

Después del descargo de la cantante en el programa de Marcelo Tinelli, Ángel de Brito dio su mirada al respecto y fue tajante. "Una mujer trata de pu... a otra. Primero fue lo de Coti y Zaira. Ahora Vigna y Sánchez. Después levantan las banderas de no sé qué...", expresó el conductor de LAM en un posteo en sus historias en Instagram.

Lourdes Sánchez, furiosa con Flor Vigna tras sus polémicas declaraciones: "Fue muy cruel"

Tras los dichos de Flor Vigna en el Bailando 2023, Lourdes Sánchez no se guardó nada. En una nota con PrimiciasYa, la bailarina retrucó: "Acá el tema no es mi permitido. Ella fue muy cruel en tratarme de infiel".

La diosa remarcó que la ex Combate se extralimitó con sus declaración: "No estuvo bien porque yo no estaba ahí para defenderme de semejante acusación"

Por último, Lourdes dijo que Vigna no consideró el alcance que pueden tener sus dichos. "Está mi marido ahí y tengo un hijo de 7 años al que pueden decirle cualquier cosa en el colegio, basándose en cosas que le dicen personas que no me conocen. Un horror", cerró.