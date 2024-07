Coti Romero habló de su romance con Nacho y se refirió a su amistad con La Tora: "Elegí ser egoísta"

Y amplió: “Yo en su momento lo dije, nosotras no éramos amigas pero si yo la consideraba amiga y ella seguramente a mí también. Éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que está equivocada ni nada porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Pido disculpas si le dolió”.

Luego hizo una fuerte confesión sobre sus sentimientos y más sincera que nunca reconoció: “Realmente me enamoré y no lo voy a ocultar, ya está. Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, me enamoré. Se dio así, antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, espacio y pasó".

Estoy re feliz y hay otra cosa que siento que si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, está bien. Quiero disfrutar el ahora. Yo la quería a La Tora y todavía la quiero, que no haya relación no quiere decir que se haya terminado el amor, pero uno cuando empieza a sentir algo por alguien más no lo puede frenar".

"Puedo decidir no hacerlo pero yo sufrí un montón y dije por fin conozco a alguien que me trata bien y es buena gente. Me permití sentir y pensé que ojalá que lo entiendan. Es normal, suele pasar y está bien, yo no digo que me comporte bien, también digo que me comporte mal pero elegí ser egoísta", concluyó.

Nacho Castañares habló de su relación con Coti Romero tras la romántica foto que subieron juntos

En el streaming de Telefe, All Access, el rubio expresó sobre su vínculo con la correntina: "Si yo publico una foto es porque no tenemos porque ocultarlo y es lo que estamos haciendo".

En el streaming de Telefe, All Access, el rubio expresó sobre su vínculo con la correntina: "Si yo publico una foto es porque no tenemos porque ocultarlo y es lo que estamos haciendo".

"La verdad es que estoy contento, estoy contento con mi trabajo, con mis amigos, con mi relación con ella. El otro día estaba pensando qué lindo es cuando te sentís bien en todos los aspectos", agregó.

También se refirió a la exposición pública de su relación con la influencer: "Estoy pudiendo acomodarme mucho más, sé que si subo una foto se va a hablar, pero sabemos cómo medir eso".

"No lo hacemos buscando eso, capaz en otro momento era como 'mirá qué divertido, salí en LAM'. Por eso, cuando yo subí la primera foto en el ascensor de mi casa, la subí para que no se haga un misterio y tampoco jugar con eso porque no me parece divertido", remarcó.