Coti Romero mandó al frente a El Conejo por su actitud en el Bailando 2023: "Todo acting"

Ahí, la participante del certamen de baile más famoso de la televisión argentina, sin pelos en la lengua, contestó: "Y... pero porque él delante de las cámaras canta, roba una flor del estudio y la lleva ahí". "Todo acting", le sugirió Ángel. Y Coti asintió y repitió: " Todo acting".

Ahí, las panelistas le consultaron si fuera de cámara se hablaban y la ex Gran Hermano expresó: "Fuera de cámara casi no nos hablamos". "¿Es cierto que te reclama?", lanzó el conductor. Coti se quedó en silencio y se rió ante la pregunta y Fernanda Iglesias acotó: "No come ni deja comer".

"La cela, la cela. ¿Es cierto que te hizo una escena?", quiso saber Ángel. Maite Peñoñori agregó: "¿Por ejemplo con Gastón Edul, no te hizo escena?". "No, no. Él (el periodista deportivo) me escribió por el ping pong en su momento, pero después cuando pasó todo esto fue como que dijo 'no, me hago a un lado, chau'", afirmó.

La importante decisión de Coti Romero junto a su equipo del Bailando 2023

Luego de su paso por Gran Hermano (Telefe), Coti Romero debutó ayer por la noche en la pista del Bailando 2023 (América) y tuvo una gran devolución por parte del jurado en lo que fue su performance junto a Jistsu Díaz y su coach, Sol Ruggeri.

Si bien el equipo supo demostrar en su baile que construyeron una gran química en los ensayos, también compartieron en sus redes sociales una importante decisión que sorprendió a todos.

Coti Romero y su equipo Bailando 2023

Al parecer, antes del gran debut, los tres decidieron hacerse un tatuaje un conjunto y dejar grabada esta experiencia para toda la vida. “Ya gané con ustedes @cotyrommero @jitsudiaz Gracias @american_tattoo”, escribió la coreógrafa junto a un video que mostraba el resultado en la piel de todos.

El diseño elegido fue un diamante rojo, que ambas chicas decidieron hacerse en el brazo mientras que el bailarín en el costado de su cuello.