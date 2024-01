Coti Romero mandó un tremendo audio tras ser vinculada en la separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy

"Vine al Bailando para disfrutar. No voy a dejar que estas cosas que pasan, me apaguen. La verdad es que pasé un montón de cosas y siento que, en cada lío que salgo, salgo más fuerte", afirmó Coti en esa grabación.

Sin embargo, en el mismo audio, la ex GH reconoce haberse sentido mal por quedar envuelta en la ruptura de Cris y Brenda: "Estoy tratando de no tomarme las cosas a personal, pero algunas cosas me molestan un poquito, particularmente de una persona, que me escribió diciéndome cosas feas cuando yo, literalmente, no hice nada".

En el panel del ciclo de América dedujeron que el mensaje que recibió Coti sería de la hija de Yuyito. "No importa. Yo la entiendo. Yo pasé por eso", finalizar la ex integrante del reality de Telefe y actual figura del Bailando 2023.

El explosivo descargo de Brenda Di Aloy tras separarse de Cris Vanadía: "Su prioridad es..."

Ayer, Brenda Di Aloy comunicó su separación de Cris Vanadía tras varios rumores de crisis. Ahora, la hija de Yuyito González subió otro posteo a sus redes donde hizo un fuerte descargo para dar más detalles de la ruptura.

En sus palabras, la influencer se refirió a las críticas que circularon contra su exnovio y el beso que él le dio a Coti Romero en el Bailando 2023 (América). Sobre esto, aseguró que la situación le genera “angustia”.

“Quiero contarles algo. Me desperté por un lado agradecida de todo corazón por su apoyo en esta nueva etapa de mi vida. De verdad lo aprecio un montón y me emociona bastante”, comenzó diciendo.

Luego, sumó: “Pero por otro lado me angustia saber que mucha gente está condenando a Cris por una decisión que tomó en su trabajo”. En cuanto a esto, dejó entrever cuál habría sido el motivo que llevó al desgaste del noviazgo.

“Cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo”, indicó Brenda por la decisión que tomó su exnovio de darle más importancia a sus oportunidades laborales.

“Quiero que les quede el recuerdo de los Cris y Bren de esta foto”, les dijo la hija de Yuyito González a sus seguidores. “Por todo el amor que tuvimos durante estos años quiero pedirles de todo corazón que respeten este momento sin echar culpas ni odio en las redes sociales de nadie”, resaltó ella y cerró con un “paz y gracias”.