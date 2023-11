Coti Romero mostró la catarata de mails que le envió El Cone luego de la separación: "No es no"

Embed

"No me gusta que me dejen como mentirosa y después de esto chau. Estos fueron todos los mails, más de 50 desde el día que nos separamos. Yo cuando digo que no es no", explicó Coti mostrando a cámara la gran cantidad de correos electrónicos que le envió el Cone.

Y remarcó: "Nos juntamos a hablar, me enteré muchas cosas que me hicieron más mal, y ahí le dije que no va más. Desde ahí le dije basta y a partir de ahí me siguió molestando con los mails".

"Capaz que lo hace para desestabilizarme. No sé si está obsesionado pero no entiende y espero que esta vez intervenga la familia, que es un amor, y le diga basta. Ellos también me conocieron a mí y saben cómo soy", finalizó Coti Romero indignada por el incansable accionar de su ex desde la virtualidad.

La fuerte advertencia de Coti Romero al Cone: "Te voy a tener que mandar una carta documento"

Si bien Coti Romero había adelantado desde sus historias virtuales, con un extensísimo descargo, su postura hacia su ex novio el Cone Alexis Quiroga y lo que se vería en la emisión del viernes en el Bailando 2023, finalmente el cruce y la advertencia de enviarle una carta documento pudo verse en la pantalla de América Tv y con Marcelo Tinelli como mediador entre ambos.

Lo cierto es que desde su lugar en la cabina del streaming del Bailando 2023, la correntina disparó contra el Cone. "Cuándo fue el último mail que te mandó", preguntó el conductor.

"Ayer. ¿Pero sabés lo que pasa? Me pone te amo, te extraño. Yo estaba ensayando y me hizo llorar terriblemente. O sea, a mí no me gustan esas cosas. Te voy a tener que mandar una carta documento Alexis, literalmente", lanzó entonces molesta y angustiada al mismo tiempo la ex GH.

Y agregó tajante: "Se metió mi mamá en su momento y le dijo que se deje de romper las pelotas, le hablé yo... ¿No hay forma de que entiendas de una vez?".

Fue allí cuando Quiroga explicó su accionar, admitiendo haber mandado un mail hace un par de semanas y como desde entonces se pasan por al lado y ni siquiera se saludan, argumentó que "más allá de todo lo que pasó me parecía que como relación estaría bueno que nos llevemos bien, que por lo menos nos saludemos. Ese fue mi primer mail".

Al tiempo que concluyó detallando que "el mail que mandé ayer (el día anterior a la grabación), tiene razón que le mandé que la extrañaba y que le deseo lo mejor porque pensé que bailaba, entonces le dije 'te deseo lo mejor, te amo, te extraño'".

Pero la cosa no quedó ahí, porque Coti se desahogó explicando que si bien la gente piensa que es "mala", esta situación le hace muy mal.

"Porque te hacés el buenito delante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos Alexis. Entonces estoy cansada de eso y no sé más cómo decirte. Te lo dije en tele, te lo dije por privado, te lo dijo mi mamá... te voy a mandar una carta documento", cerró molesta antes de dejar su silla en el streaming al quebrarse por completo.