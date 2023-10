Picantes likes de la bailarina del Conejo contra Coti Romero: "Que se ahogue en su veneno la infumable"

Desde la cabina del streaming, Coty lanzó un comentario que tuvo una inmediata respuesta. "Que cara de tujes tiene ella!", exclamó La Tía Sebi. "Capaz se enoja porque Cone me sigue mandando correos!", acotó la correntina.

"Que 'me molesta que él te mande correos', por mí que él te mande lo que quiera, yo tengo mi vida aparte. Yo con él me llevo bien y yo con vos siempre te aclaré que tenía la mejor de las ondas, no sé porqué hacés esos comentarios", le contestó Martina. "Perfecto, vos sabrás, porque tuviste muchas malas actitudes cuando yo estaba con él, vos sabías perfectamente. Él me lo contó todo, tranquila", fue la réplica de la ex GH.

posteos picantes martin bailarina cone.jpg

La guerra entre Martin y Coti quedó declarada. De hecho, en las últimas horas, la bailarina del Conejo soltó algunos likes en Twitter a mensajes contra la correntina.

"¡Genios! Aunque no sean nada, sigan con esos besos así se ahoga en su veneno la infumable 'vístima'", ¡Hermosa! ¡No le des cámara! Ignorala", Qué beso, por Dios. ¡Vamos Cone, activá!", "Me encantan como pareja, estoy subida al barco", fueron algunos de los posteos que destacó la compañera del cordobés.

Aníbal Pachano fulminó a Coti Romero tras el episodio con Zaira Nara: "No es nadie"

Luego de que Coti Romero le pidiera disculpas a Zaira Nara en el Bailando 2023 (América TV) por haberle faltado el respeto, Aníbal Pachano opinó sobre la ex Gran Hermano en El debate del Bailando y la fulminó.

El coreógrafo lanzó en el programa conducido por Denise Dumas: "Esto no se trata de ser una nena. Es un tema de educación. Esta nena es maleducada que se mete en lugares oscuros para hacerse la cancherita. No tiene trayectoria, no es nadie. Trayectoria de un Gran Hermano, o de estar aplastando el culo en una silla, no es ninguna trayectoria de nada".

"Creo que está encandilada con las luces, que todavía está a tiempo de cambiar un poco y de darse cuenta de ciertas cosas", dio su parecer Cora Debarbieri.

"Me extraña de chicas de esta generación, que tienen mucha más conciencia de todo... No es el caso de Coti, me extraña mucho que diga semejante cosa", opinó la panelista del ciclo Sabrina Rojas.

"La nena juega a una situación. Es una nena, no es una adulta. Es una persona que no es el monumento a la profesión. Incursiona hace seis meses en una casa, que baile ahora... a mí no me hace ninguna carrera de figura como para tomarse la atribución de insultar a dos personas que tienen mucha más trayectoria, te guste como lo hayan hecho o no", sostuvo Pachano.

"¿Quién es esa chica para decir semejante guarangada y contarla como una chusma de barrio? Porque eso es lo que hizo, contar una situación privada como una chusma de barrio", cerró el director teatral.