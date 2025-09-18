Coti Romero reveló que ya está interesada en otro hombre tras separarse de Nacho Castañares: "Me tiene miedo"

Embed

Al tiempo que confió: “Porque yo no estoy con alguien si no es que me genera algo mínimo. Él ni siquiera está en contacto conmigo. No lo sabe, no se habla conmigo y no hay nada. Pero creo que me conoce. No voy a decir si me sigue en las redes porque me tildan de que he quemado a jugadores de fútbol y era cierto”.

Y, en referencia a esto último, Coti Romero señaló: “La gente no entiende. Yo quemo a los que no me gustan. A los que me puedan generar algo no los quemo", y sobre el chico en cuestión confió: "Sé que esta persona no está con alguien. Para mí me tiene miedo. Es más o menos de mi edad. No tengo un tipo de hombre”.

De esta manera, luego de exponer algunas pistas a modo de señales para el candidato en cuestión, Coti concluyó admitiendo: “Pero pasa que a mi me gusta ese que no me da bola. Hay que dejar que todo fluya”.

coti romero, nacho castañares.jpeg

Cuáles fueron los romances más mediáticos de Coti Romero tras su paso por Gran Hermano

Desde su salida de Gran Hermano, Coti Romero se convirtió en una de las figuras más comentadas del mundo del espectáculo y su vida sentimental siempre estuvo bajo la lupa. Sus relaciones con excompañeros del reality ocuparon espacio en los medios y generaron gran repercusión entre sus seguidores.

Uno de los noviazgos más recientes fue con Nacho Castañares. La pareja se conoció dentro de la casa de Gran Hermano en 2022, pero fue recién en junio de 2024 cuando oficializaron su relación. Durante ese tiempo compartieron viajes y momentos románticos, entre ellos un recordado paseo por Disney, donde se entregaron anillos de promesa como símbolo de compromiso.

Nacho Castañares y Coti Romero.jpeg

Sin embargo, la exposición mediática y las dificultades internas fueron desgastando el vínculo. A principios de 2025 decidieron tomar distancia y, en febrero de ese año, confirmaron públicamente la separación definitiva. Romero aclaró que no había posibilidad de reconciliación, aunque circularon versiones que señalaban la presencia de una tercera persona en el medio. Ella, por su parte, desmintió cualquier vínculo posterior con Nacho.

Antes de su historia con Castañares, la correntina había vivido un intenso romance con Alex “El Conejo” Quiroga, otro exparticipante del reality. Su relación estuvo marcada por idas y vueltas: comenzaron dentro de la casa, se separaron, y más tarde volvieron a reencontrarse en el programa Bailando 2023.

Pese a los intentos de recomponer la pareja, los rumores de infidelidad por parte de Quiroga fueron ganando fuerza y finalmente terminaron por confirmar la ruptura en junio de 2023. Aun así, en medio de los altibajos, supieron mostrarse juntos en fechas especiales como San Valentín, aunque con el tiempo cada uno siguió adelante con sus propios proyectos.