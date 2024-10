Coti Romero respondió a las fuertes acusaciones de Romina Uhrig en el Cantando 2024: "Le deseo que..."

“Me levanté esta mañana pensando que tenía que cantar, con mi cabeza en esto, y yo no tengo Twitter, pero me comentaron que estuvieron inventando”, comenzó diciendo la correntina.

En eso, Marcelo Polino intervino y aclaró: “Todo arranca por una pelea que te pregunto si es verdad o no, con Romina Uhrig. Ella dijo que tu relación con tu novio va a terminar mal, que vos fuiste malísima con El Cone e inclusive llegaste hasta la violencia. Eso se comentó”.

“Me parece un tema muy delicado para tratarlo a la ligera. Me parece que, ella lo que dijo a Gastón Trezeguet, conductor del programa, es que yo le había pegado al Conejo y a mi novio actual”, respondió la joven.

A su vez, remarcó: “Temas de violencia de género me parece un montón tratarlos así con tanta liviandad. Primero, no podes decir eso si no tenes pruebas ni testigos, porque eso es ensuciar a una persona. Yo le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida para andar diciendo eso porque es más, ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda”.

"¿Por qué Romina dice que tu relación con Nacho va a terminar mal?", insistió Polino. “Capaz piensa que son sus casos ilícitos, por las causas”, cerró la participante.

El momento de tensión que se vivió entre Julieta Poggio y Coti Romero en el bautismo de las hijas de Daniela Celis: qué pasó

El domingo Daniela Celis y Thiago Medina bautizaron a sus hijas Laia y Aimé en una emotiva ceremonia en la Basílica de Luján que contó con la presencia de familiares y amigos más cercanos.

Quienes dijeron presentes en el acto religioso fueron la madrina Julieta Poggio y el padrino Nacho Castañares. Además, otro ex Gran Hermano 2022 como Marcos Ginocchio formó parte del posterior festejo.

En ese contexto, habría existido un clima de total tensión y distancia durante todo el evento entre Julieta Poggio y Coti Romero, novia de Nacho, y también de la correntina con el resto de sus ex compañeros de GH.

Al parecer, el motivo principal es que la ex del Cone Quiroga no habría estado invitada al evento, lo que causó la incomodidad en el resto de los ex GH que sí formaban parte de la lista de invitados.

Además, según informó Laura Ubfal en su portal, el malestar viene también porque Coti Romero organizó recientemente el cumpleaños número 22 de Nacho y ella no invitó a las amigas más cercanas de él del reality.

Esto habría llevado a Julieta a no disimular su bronca con Coti. En distintas imágenes que trascendieron del bautismo, se nota como ambas evitaron aparecer juntas en las imágenes.

Coti estuvo siempre cerca de su novio Nacho y su padre Rodolfo y apartada del resto del grupo del reality. “El clima se cortaba con cuchillo”, se precisó desde el citado medio sobre la incomodidad que causó la presencia de Coti, ya que Daniela Celis no la habría invitado al bautismo de las gemelas.

