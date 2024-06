Coti Romero reveló que un famoso futbolista internacional trató de seducirla y expuso las pruebas

“Para que no digan que es falso”, exclamó al mismo tiempo que dejaba ver en cámara la pantalla de su celular donde se veía la notificación que recibió por parte del jugador del Al -Hilal Arabia Saudita.

“¿Por qué no le escribís un DM? ¿No podés?”, deslizó Gastón Trezeguet. Sin embargo, ella aclaró que no tenia intenciones de nada con respecto al deportista. “No, no le voy a escribir", sentenció.

Inmediatamente, esto trajo el nombre de Nacho a la mesa y de forma picante, Trezeguet insistió: “Nacho se va a poner como loco por esto, eh...Va a leer todos los portales".

Coti Romero habló de Nacho Castañares y le tiró un filoso palito a su ex, el Conejo: "La vida es sabia"

La semana pasada Coti Romero reveló, frente a las cámaras de LAM (América TV), que Nacho Castañares y ella se "están conociendo". Ahora, en Cortá por Lozano (Telefe), volvió a referirse a su situación sentimental.

“Nos estamos conociendo fuera de lo que es Gran Hermano, que fluya. Es buena gente, muy buena persona y es cariñoso, amoroso”, expresó en el ciclo conducido por Vero Lozano.

También habló sobre aquel video que se había filtrado en el que se los podía ver muy acaramelados en un boliche. “Lo que pasó con el chicle en su momento es que de verdad estábamos jodiendo, después de eso cuando ves que la gente empieza a hablar tanto ahí despertas y decís bueno puede ser esto”, aclaró.

Por último, la correntina le tiró un palito a su ex, Alexis 'El Conejo' Quiroga. “Yo lo conté siempre, que el primero que me llamó la atención fue él, no es que me gustó, solo me llamó la atención”, remarcó Coti sobre Nacho, cuando lo conoció en la casa de Gran Hermano.

Además, destacó que con el Conejo no habló más. "Si lo veo lo saludo, pero creo que la vida es muy sabia y no nos cruzó nunca más”, disparó.