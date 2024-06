La incomodidad de Nacho Castañares cuando le preguntaron por Coti Romero en el debate de Gran Hermano

Así, después de que la correntina le confirmase a LAM (América TV) que están dando los primeros pasos en esta historia amorosa, ahora fue el turno de Castañares en pleno vivo de La noche de los ex, en la pantalla de Telefe.

Mientras Florencia se refería a sus sentimientos para con Nicolás aclarando que no está enamorada, Jésica 'Osito' Gómez disparó picante: “Es que uno cree que ama cualquier cosa cuando está ahí adentro” , y planteó “¿Pero cuántos casos hay que se reencontraron y no funcionó?”, refiriéndose a los noviazgos fallidos una vez fuera de la casa.

Nacho Castañares en La noche de los ex - captura.jpg

Fue en ese momento cuando Alfa apuntó hacia Nacho. "¡Él!" , lanzó refiriéndose a la relación con La Tora Lucila Villar tras salir de la casa que sólo duró 7 meses. Y acto seguido, Regidor expuso a Castañares con Coti Romero al señalar picante: “Bueno ahora él tiene un amor de la casa”.

“¿Quien les dijo?”, reaccionó incómodo el exhermanito, mientras Gustavo Conti deslizaba entre risas “¡Nacho es un pirata!”. En ese momento, Robertito Funes Ugarte se acercó al rubio para reclamarle que no les haya contado "nada sobre eso", y Castañares atinó a asegurar: “No estoy con nadie”. Pero el conductor le retrucó que la noticia estaba "en todos lados".

Claramente incómodo, Nacho gesticuló dando a entender que no hablaría de su vida privada, por lo que Alfa lo picanteó imitando a la correntina al ironizar “¿Me estás negando, Nacho? ¿Me estás negando?”. A esa altura de la noche, el finalista de GH2022 advirtió molesto: “¡Basta! ¡No!. Yo voy a traer un librito y voy a empezar a quemar uno por uno porque tengo para todos ¡Para todos tengo!”.

Embed

Coti Romero confesó cuál fue la reacción de La Tora al enterarse del romance con su ex, Nacho Castañares

Cuando ya pasaron más de ocho meses desde que Nacho Castañares se separó de Lucila La Tora Villar, ésta no reaccionó de la mejor manera al enterarse que su ex novio había comenzado un romance con Coti Romero, ex compañera de ambos en Gran Hermano 2022.

Lo cierto es que la correntina admitió desde un móvil con LAM (América TV) que está comenzando una relación amorosa con Nacho y se refirió al corte de la amistad que tenía con Lucila, expareja de Castañares.

Coti Romero sobre Nacho Castañares - captura móvil LAM.jpg

“Con Nacho estamos solteros hace un montón de tiempo. La Tora ya tuvo una relación también. Yo la consideraba una amiga, y mucha gente diga que está mal lo que estoy haciendo, pero uno no elige qué sentir”, argumentó la ex Gran Hermano 2022.

Fue entonces que Fefe Bongiorno, panelista del ciclo de América, intervino punzante. “Dijiste que considerabas a la Tora una amiga, pretérito imperfecto. ¿Se puede saber por qué?”, preguntó y Coti admitió sin pelos en la lengua: “Ahora no tenemos la misma conexión que teníamos en su momento”.

Así como también agregó sin filtro: “Después me dijeron que me dejó de seguir (en Instagram) y la dejé de seguir también. Pero siempre nos saludamos bien. Tenemos una buena relación laboral”.